Nidi d'infanzia di Montespertoli, gradimento alto tra le famiglie: il risultato dei questionari

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questionari 2025-2026 premiano i due servizi 0-3 del territorio: soddisfazione tra l'81% e il 100% su quasi tutti gli indicatori

Si sono chiuse con risultati molto positivi le indagini di gradimento rivolte alle famiglie che nell'anno educativo 2025-2026 hanno frequentato i due nidi d'infanzia di Montespertoli: il nido comunale "Maria Grazia/L'Aquilone" e il nido privato convenzionato "Paese dei Balocchi". Complessivamente hanno risposto 93 famiglie - 58 su 63 bambini iscritti, il 92%, per l'Aquilone e 35 per il Paese dei Balocchi - esprimendo nella quasi totalità dei casi un giudizio di piena soddisfazione su tutti gli aspetti dei due servizi.

Al nido comunale Aquilone, il 98,3% delle famiglie si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto dell'accoglienza riservata a bambini e famiglie e del periodo di ambientamento; il 96,6% valuta positivamente le informazioni ricevute sull'organizzazione del servizio, l'ascolto e l'attenzione verso ogni bambino, l'organizzazione dei tempi della giornata e la soddisfazione complessiva per il servizio offerto. Bene anche ambienti e materiali (94,8%), partecipazione delle famiglie alla vita del nido (94,8%) e pulizia della struttura (93,1%). Il dato più contenuto, comunque ampiamente positivo, riguarda la documentazione fotografica e video delle esperienze dei bambini, che raccoglie l'81% di giudizi soddisfatti o molto soddisfatti.

Al nido privato convenzionato Paese dei Balocchi, il 94,3% dei genitori si dichiara soddisfatto o totalmente soddisfatto dei tempi e delle modalità di ambientamento, mentre per l'esito dell'inserimento la percentuale sale al 97,1%. Voti altrettanto alti per la competenza del personale educativo (97,1%), il rapporto tra educatrici e bambini (100%) e il sostegno offerto alle famiglie nell'affrontare le difficoltà quotidiane (94,3%). Il 100% dei rispondenti ritiene inoltre adeguati gli orari di apertura del servizio, mentre il 94,3% si dichiara soddisfatto anche dei tempi di apertura annuali. Alla domanda di valutazione complessiva, il 77,1% delle famiglie ha assegnato il punteggio massimo all'esperienza vissuta dal proprio bambino al nido, e l'82,9% ha valutato con il massimo dei voti il servizio nel suo complesso.

Numerosi anche i commenti spontanei raccolti in entrambi i questionari, quasi tutti di ringraziamento verso educatrici ed educatori descritti come "competenti", "disponibili" e "amorevoli". Tra i suggerimenti più frequenti figurano il desiderio di più uscite all'aperto, maggiori informazioni sulle attività quotidiane e una maggiore cura degli spazi esterni: spunti che l'Amministrazione valuterà per il prossimo anno educativo.

"I risultati di questi questionari ci restituiscono la fotografia di un sistema 0-3 solido, curato e apprezzato dalle famiglie, sia nel servizio comunale che in quello convenzionato - dichiara Daniela Di Lorenzo, assessora con delega all'istruzione -. È un riconoscimento importante per il lavoro quotidiano di tutte le nostre educatrici e conferma la bontà dell'investimento che il Comune sta facendo sul sistema educativo 0-11, di cui i nidi rappresentano il primo, fondamentale tassello."

Questo percorso di crescita del sistema educativo comunale troverà il suo naturale compimento sabato 5 settembre 2026, alle ore 10:00, con l'inaugurazione del nuovo Polo scolastico 0-11 "Maria e Angela Fresu", in via Viuzzo 2 a Montagnana (Montespertoli, FI). Nato dalla riconversione del plesso scolastico di Montagnana, il Polo integra in un unico luogo i servizi educativi dedicati ai bambini dalla nascita agli undici anni, garantendo continuità pedagogica lungo tutto il percorso di crescita. Il Polo sarà dedicato alla memoria di Maria e Angela Fresu, vittime innocenti della strage fascista alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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