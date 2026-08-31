Primi giorni di Beat, dal Festival: "Grande partecipazione"

Primi giorni di Beat Festival e il Parco di Serravalle di Empoli si conferma ancora una volta il cuore pulsante dell'estate empolese dove si è radunato, per questa prima parte della manifestazione, un pubblico felice di ritrovarsi in un'atmosfera dedicata alla musica, alla condivisione e all'intrattenimento di qualità.

I primi giorni della rassegna hanno registrato una risposta davvero calorosa da parte del pubblico. Ad arricchire questa prima parte della manifestazione hanno contribuito le accoglienti aree food, le rinnovate zone relax e il vivace palinsesto pomeridiano dedicato a giovani e famiglie, a conferma dell'anima festosa e fortemente inclusiva della manifestazione.

L'energia del Beat Festival è pronta a rinnovarsi a partire da domani, martedì 1° settembre, aprendo la seconda e attesissima fase della kermesse. Il palco accoglierà la comicità d'autore di Giorgio Panariello con lo spettacolo "E se domani…", un appuntamento imperdibile per una serata ricca di risate, spensieratezza e divertimento. Il giorno successivo, il 2 settembre, il palco cambierà volto con "K-POP is coming", un evento vibrante di colori e coreografie dedicato a l'inarrestabile fenomeno globale sudcoreano e al pubblico dei più piccoli. Uno spettacolo adatto a tutte le età pronto a coinvolgere ed emozionare le famiglie.

Giovedì 3 settembre la grande storia della musica italiana salirà sul Main Stage grazie a Edoardo Bennato. L'amato cantautore porterà a Empoli i suoi intramontabili successi e la sua graffiante anima rock, per un concerto capace di far cantare all'unisono generazioni diverse. Il 4 settembre la scena sarà tutta per le sonorità urban di Sayf, che travolgerà i presenti con l'energia del suo nuovo e acclamato tour. Il weekend esploderà poi sabato 5 settembre con il coinvolgente show ad ingresso gratuito 2000forever, un tuffo irresistibile nelle hit e nelle atmosfere che hanno segnato l'inizio del nuovo millennio. A chiudere in bellezza questa edizione, domenica 6 settembre, sarà infine il profondo ed emozionante spettacolo di Gianluca Gotto, pensato per condividere con il pubblico un vero e proprio viaggio di ispirazione. Il suo show “Questione di Karma” attraverserà gli aspetti più profondi dell’animo umano creando un momento di riflessione e di emozione.

Anche in questa seconda settimana di manifestazione l'area del Parco di Serravalle aprirà come di consueto fin dal pomeriggio, per permettere a tutti i visitatori di vivere una bellissima esperienza a 360 gradi e ad ingresso gratuito tra eccellenti food truck, birrifici artigianali e mercatini vintage. I biglietti per i prossimi appuntamenti restano disponibili sui circuiti ufficiali e presso la biglietteria della rassegna. Per tutte le info, come sempre, è possibile consultare le pagine social della manifestazione.

Beat Festival

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