Riaprirà a Montopoli l'Accademia Caccini

Venerdì 4 settembre sarà una giornata di particolare significato per la vita culturale di Montopoli in Val d'Arno. Dopo alcuni anni di inattività, riaprirà infatti l'Accademia Caccini, storica realtà dedicata alla formazione musicale, che torna a operare grazie alla volontà dell'amministrazione comunale e alla collaborazione di importanti istituzioni del territorio.

L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Montopoli in Val d'Arno che, tramite l'assessorato alla cultura ha avviato un percorso condiviso con la presidente dell'Accademia Caccini. Marina Remorini, individuando, grazie alla disponibilità della presidente del Conservatorio Santa Marta, Elisa Barani, una nuova sede all'interno dello stesso Conservatorio.

Determinante è stato anche il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, il cui contributo ha reso possibile la realizzazione del progetto.

La cerimonia inaugurale si svolgerà venerdì 4 settembre alle ore 19 con il taglio del nastro alla presenza della sindaca, Linda Vanni, delle autorità civili e religiose, delle associazioni e della cittadinanza.

Seguirà un momento conviviale.

Alle ore 21 il Conservatorio Santa Marta ospiterà il concerto inaugurale, che vedrà protagonista la soprano Alessandra Marianelli, accompagnata al pianoforte da Arianna Presepi. Alessandra Marianelli è un’eccellenza montopolese con date e concerti in tutto il mondo, lo scorso 31 luglio si è esibita come soprano solista nei Carmina Burana al Circo Massimo, al fianco dell'Orchestra e del Coro del Teatro dell'Opera di Roma.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione del giovane pianista Lorenzo Bertini, al quale sarà affidata l'apertura del concerto. Il programma musicale proporrà celebri pagine del repertorio lirico e pianistico, affiancate da brani di carattere più popolare, in un ideale incontro tra tradizione e sensibilità contemporanea.

«La riapertura dell'Accademia Musicale Caccini - commentano la sindaca Linda Vanni e l'assessore Marzio Gabbanini - rappresenta un investimento sulla cultura, sulla formazione dei giovani e sulla musica come patrimonio della comunità. Restituire vita a questa istituzione significa rafforzare l'identità culturale di Montopoli e offrire nuove opportunità di crescita al territorio».

La stampa e la cittadinanza sono invitate a partecipare a questa giornata di festa, che segna un nuovo inizio per una delle esperienze musicali più significative della storia recente di Montopoli.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

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