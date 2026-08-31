Messo in sicurezza il Rio Ponticelli tra Castelfranco e Santa Maria a Monte

Il Rio Ponticelli migliora in modo significativo la propria stabilità nel tratto più compromesso, quello a valle della confluenza con il Rio delle Tre Fontine, dove le piene dell’autunno 2023 avevano lasciato segni profondi: erosioni diffuse, scarpate sormontate, cedimenti del piede di sponda e una banchina destra ormai impraticabile. In quest’area, che segna il confine tra Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord è intervenuto con un cantiere mirato, finanziato dal Documento Operativo per la Difesa del Suolo della Regione Toscana, per ridurre il rischio idraulico e ripristinare le condizioni minime di sicurezza e manutenzione.

La banchina destra, completamente collassata, è stata ricostruita attraverso una scogliera fondata sotto il livello dell’alveo, realizzata con massi naturali ad alta resistenza e dotata di drenaggi per alleggerire la spinta idraulica. La terra di scavo è stata reimpiegata per ridare corpo all’argine, poi protetto con biorete naturale per favorire l’inerbimento e contenere il dilavamento. In sinistra idraulica, dove i cedimenti localizzati minacciavano lo stradello di servizio, è stata installata una seconda scogliera con risagomatura della scarpata e compattamento della parte alta. Sono stati rimossi i sovralluvionamenti, regolarizzate le scarpate così da garantire di nuovo l’accesso ai mezzi per la manutenzione ordinaria. Tutte le lavorazioni si sono svolte nel rispetto delle prescrizioni ambientali e delle direttive regionali sulla gestione dei corsi d’acqua.

Il valore complessivo dell’intervento è di circa 145 mila euro, una cifra che ha permesso di mettere in sicurezza un tratto fragile del reticolo idraulico e di migliorare la funzionalità del rio, riducendo il rischio di collasso e di allagamento dei terreni agricoli che si affacciano sul corso d’acqua.

"Con questo intervento è stato ricostruito e consolidato un tratto del Rio Ponticelli fortemente danneggiato dalle piene del 2023, intervenendo su argini, sponde e accessibilità per la manutenzione – dichiarano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika –. La sicurezza del territorio passa anche da cantieri come questo, opere puntuali sui corsi d’acqua minori, dove un cedimento può trasformarsi rapidamente in un problema per terreni, attività e comunità. Continuiamo a investire insieme ai Consorzi per intervenire sulle criticità prima che diventino emergenze".

Il presidente Dino Sodini evidenzia come questo primo stralcio rappresenti un passaggio decisivo nella programmazione del Consorzio: "Le piene del 2023 avevano aggravato una situazione già critica, rendendo urgente intervenire proprio su questo tratto. Con questo cantiere abbiamo migliorato la stabilità del rio, ridotto il rischio per le attività agricole e ripristinato le condizioni necessarie per una manutenzione ordinaria sicura. È un intervento concreto, frutto della programmazione e del finanziamento regionale, che dimostra quanto sia importante agire per tempo per proteggere davvero il territorio".

Fonte: Consorzio di Bonifica Toscana Nord

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