Nella conferenza stampa, tenutasi nella Sala Consiliare del Comune di Santa Maria a Monte, è stata presentata questa mattina, 31 agosto, la quarta edizione del Trofeo Romano Fogli, manifestazione istituita nel 2023 per ricordare il grande campione santamariamontese. Tale appuntamento è divenuto significativo per la comunità e per il calcio giovanile.

Il torneo si svolgerà sabato 5 e domenica 6 settembre allo Stadio Gabriele Di Lupo di Santa Maria a Monte e vedrà protagoniste quattro società di grande prestigio: Empoli, Fiorentina, Bologna e Pisa, con le rispettive formazioni Under 15.

Erano presenti: il Sindaco Manuela Del Grande, l'Assessore allo Sport Romano Nieri, altri componenti della Giunta comunale, Mirko Fogli, figlio di Romano, Marco Del Papa, Direttore dell'ASD Santa Maria a Monte.

"Questa è la quarta edizione del Trofeo – ha ricordato il Sindaco Manuela Del Grande – iniziata nel 2023, quando è cambiata l'Amministrazione. Il torneo è in memoria di un campione che si è fatto conoscere, sia a livello nazionale, che internazionale, ma soprattutto lo ricordiamo per la persona quale fosse, e cioè quel Romano, detto “Romanino” rimasto semplice ed umile, nonostante la sua bravura calcistica, mai ostentata, a prescindere da ciò che possa aver vinto, o contribuito a far vincere alle squadre in cui è stato, compresa la Nazionale.

Noi, purtroppo per la sua morte lo ricordiamo in questa Sala Consiliare nella quale abbiamo avuto l'onore di accoglierlo, anche per l'ultima volta. Qui, a fianco a me, c’è il figlio che ha creduto di portare avanti la memoria di Romano".

Mirko Fogli, ha voluto sottolineare ancora una volta il legame indissolubile tra Romano e il suo paese, ringraziando l'Amministrazione Comunale, il Sindaco e il Presidente dell'ASD Santa Maria a Monte Leonardo Rosi e ribadendo quanto tenga alla buona riuscita della manifestazione.

"Spero, come negli anni passati, che tutto si svolga nel migliore dei modi. È la cosa a cui tengo di più. Cerco sempre di tenere presente il fatto che si possa fare bella figura come paese. E’ casa di

Romano Fogli quella dei campi sportivi e ne sarebbe entusiasta, in quanto casa degli sportivi di Santa Maria a Monte".

Il programma prevede l'avvio del torneo nel pomeriggio di sabato 5 settembre, con le due semifinali, alle 16 e alle 18. Le finali sono invece in programma nella mattinata di domenica 6

settembre.

Rispetto alla precedente edizione torna la Fiorentina, come ha spiegato Mirko Fogli, nell'ottica di garantire anche una certa alternanza tra le società partecipanti e proporre ogni anno una

manifestazione rinnovata.

Nel corso della conferenza stampa il sindaco Del Grande ha inoltre fatto il punto sugli interventi realizzati agli impianti sportivi comunali, alcuni dei quali ancora in corso.

"Abbiamo avuto un contributo consistente, che ci ha consentito di realizzare lavori che, a livello di bilancio, non si sarebbero potuti concretamente svolgere – ha spiegato il Sindaco –. Il progetto è stato riconosciuto valido, tuttavia l'Amministrazione comunale ha dovuto aggiungere ulteriori risorse per intervenire sulle strutture e colmare alcune delle criticità pregresse, esistenti già prima che ci insediassimo".

"Nel nostro piccolo, anche quando vengono a giocare squadre da fuori, riceviamo i complimenti per la “bontà” dei nostri impianti. Io sono contenta di quello che abbiamo ed una volta terminati i lavori, sarà evidente il miglioramento avvenuto".

Il Direttore dell'ASD Santa Maria a Monte Marco Del Papa ha posto l'accento sulla filosofia che guida quotidianamente la società, andando oltre il semplice risultato sportivo.

"L'obiettivo dell’ASD Santa Maria a Monte, oltre a quello di cercare di costruire buoni calciatori, è quello di formare buoni cittadini – ha spiegato Del Papa –. Facciamo in modo che i nostri atleti, una volta usciti dalla fase agonistica, rimangano nella società e contribuiscano a portarla avanti".

Un messaggio che si lega perfettamente allo spirito del Trofeo e alla figura di Romano Fogli, modello di sportivo, ma anche di uomo profondamente legato alla propria comunità.

Il direttore dell'ASD Santa Maria a Monte ha infine rivolto un ringraziamento all'Amministrazione Comunale, in particolare alla persona del Sindaco, ed agli uffici, per gli interventi realizzati sugli

impianti sportivi, apprezzando anche il ripristino dell'impianto di illuminazione.

La quarta edizione del Trofeo Romano Fogli si prepara dunque a unire ancora una volta sport, giovani, territorio e memoria, in nome di uno dei suoi figli più illustri.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

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