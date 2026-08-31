Sciopero dell'RSU di Geofor per lunedì 7 settembre

Lunedì 7 settembre 2026, l’RSU di Geofor ha proclamato uno sciopero per l’intera giornata.
In ragione di ciò, l’Azienda invita cortesemente l’utenza ad esporre regolarmente i rifiuti secondo il calendario del servizio di raccolta “porta a porta”, pur rammentando che non è possibile prevedere con esattezza il grado di adesione allo sciopero da parte del personale addetto.
Qualora il servizio di raccolta non potesse essere espletato, si prega cortesemente l’utenza di ritirare i contenitori o i sacchi già esposti e di ripresentarli nel turno successivo previsto per la medesima tipologia di materiale.
Geofor si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi sui territori serviti.
Fonte: Ufficio Stampa
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