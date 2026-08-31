Per il Settembre Lucchese saranno giorni di tradizione, commercio ed eventi

Lucca si prepara a vivere uno dei periodi più caratteristici e attesi dell’anno. Con il Settembre Lucchese torna infatti il ricco calendario promosso dall’amministrazione comunale con fiere, mercati, manifestazioni, sagre e appuntamenti dedicati all’artigianato, all’enogastronomia e alle eccellenze del territorio, che per oltre un mese coinvolgeranno il centro storico, i quartieri e le frazioni.

Una tradizione profondamente radicata nella storia e nell’identità cittadina, che continua a rinnovarsi e che rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare il commercio, le produzioni locali e le attività economiche, richiamando cittadini e visitatori e favorendo momenti di incontro, socialità e aggregazione.

Il programma ha già preso il via il 22 agosto con l’inaugurazione del Luna Park in piazzale Don Baroni e la Fiera dei dolci nell’area adiacente, entrambi presenti fino al 30 settembre.

Cuore identitario del mese sarà naturalmente la Santa Croce, ricorrenza che più di ogni altra unisce storia, fede e tradizione popolare e rappresenta un elemento profondamente radicato nell’identità lucchese. Un appuntamento che ogni anno rinnova il legame della comunità con le proprie origini e che trova nella Luminara del 13 settembre uno dei momenti più suggestivi e partecipati della vita cittadina.

Dal 3 al 6 settembre, ad Antraccoli, spazio invece alla Festa paesana del pioppino con la polenta, mentre dal 4 al 6 settembre le Mura urbane ospiteranno Murabilia e piazza Anfiteatro accoglierà Passione Artigiana. Il 5 e 6 settembre al Real Collegio sarà inoltre la volta del Tuscany Sicily Festival – Sorelle di Terra e di Mare.

Dall’11 al 13 settembre piazza della Cittadella ospiterà Arte e Ingegno, mentre il 12 settembre a Cerasomma si terrà la Festa sotto le stelle in piazza. Entreranno quindi nel vivo gli appuntamenti maggiormente legati alla tradizione del Settembre Lucchese: nelle giornate del 14, 21 e 29 settembre al Foro Boario tornerà la Fiera del Bestiame, mentre il 14, 20, 21, 27 e 29 settembre Borgo Giannotti e le zone limitrofe saranno protagonisti della storica Fiera del Settembre Lucchese. Il 14 settembre, in via della Scogliera, si svolgerà inoltre la Fiera degli Uccelli.

Dal 15 al 17 settembre piazza Napoleone ospiterà Vivi l’Artigianato al Settembre Lucchese, mentre il 19 e 20 settembre tornerà il Mercato Antiquario, affiancato in piazza Napoleone dall’iniziativa “Pane e…”. Domenica 20 settembre sarà inoltre in programma la Fiera promozionale Portone dei Borghi, lungo via dei Borghi, dall’arco fino all’incrocio con via della Zecca.

Il calendario proseguirà dal 25 al 27 settembre con Lucca Art Fair al Real Collegio e il 26 e 27 settembre con Arti e Mestieri in piazza San Giusto e piazza XX Settembre. Ad accompagnare gran parte di questo periodo sarà infine Lucca Wine Tasting, in programma dal 5 settembre al 4 ottobre nel Loggiato di Palazzo Pretorio.

“Il Settembre Lucchese rappresenta un momento importante per la nostra città, una tradizione che attraversa le generazioni e che vogliamo continuare a valorizzare e rinnovare – dichiara l’assessore al commercio Paola Granucci –. Dopo il grande successo della Notte Bianca, proseguiamo con un mese particolarmente ricco di iniziative, nel quale Lucca si anima attraverso le sue fiere storiche, i mercati, l’artigianato, i prodotti del territorio e tanti eventi capaci di creare aggregazione e occasioni di incontro. È un calendario che rappresenta anche un’importante opportunità per il tessuto commerciale e per le nostre attività. Dal centro storico a Borgo Giannotti, dal Foro Boario fino alle frazioni, saranno tante le occasioni per vivere la città e riscoprire le sue tradizioni e le sue eccellenze. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare ai numerosi appuntamenti in programma”.

Un mese intenso, dunque, nel quale tradizione e nuove proposte, commercio e artigianato, cultura ed enogastronomia si intrecceranno in numerosi luoghi della città, confermando il Settembre Lucchese come uno degli appuntamenti più identitari e partecipati della vita cittadina.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

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