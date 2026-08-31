Sicurezza sul lavoro, oltre l'obbligo normativo: il Gronchi SafetyLab 2026 apre il confronto tra istituzioni, imprese ed esperti

La sicurezza sul lavoro non può più essere considerata soltanto un adempimento normativo. È uno strumento di crescita delle persone, di competitività delle imprese e di sviluppo del territorio. Da questa convinzione nasce Gronchi SafetyLab 2026, l'evento promosso dal Gruppo Gronchi Safety, in programma venerdì 2 ottobre presso l'Hotel Guinigi di Lucca, che metterà a confronto istituzioni, professionisti, rappresentanti delle imprese e del mondo sindacale sulle prospettive aperte dal nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione.

Il titolo della giornata – "Oltre l'obbligo normativo: la formazione tra rischi e opportunità. Le sfide del nuovo Accordo Stato-Regioni" – sintetizza l'obiettivo dell'iniziativa: superare la logica della formazione come semplice obbligo di legge per valorizzarne il ruolo strategico nello sviluppo delle competenze, nella prevenzione degli infortuni e nel rafforzamento della competitività aziendale.

L'incontro sarà strutturato come una tavola rotonda tecnica, rivolta a PMI, grandi imprese, professionisti della sicurezza, RSPP, ASPP e consulenti, con il riconoscimento dei crediti formativi previsti dalla normativa vigente.

Il confronto prenderà avvio dall'analisi delle principali criticità che emergono nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e affronterà un tema sempre più centrale: come una formazione realmente efficace possa incidere non solo sulla riduzione degli incidenti, ma anche sull'aumento della produttività, sull'innovazione organizzativa e sulla crescita delle competenze tecniche e professionali dei lavoratori.

Tra i relatori sono annunciati Lorenzo Fantini, avvocato giuslavorista ed esperto di riferimento nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Daniele Gioffredi, segretario generale CGIL Toscana Nord; Matteo Orsetti, HSE Manager Lucart; Lorenzo Giuntini, presidente di Confcooperative Toscana Nord e presidente Cooperative Morelli, oltre a Stefano Gronchi, presidente del Gruppo Gronchi. Sono inoltre previsti gli interventi di rappresentanti dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

«Per troppo tempo la formazione aziendale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è stata percepita esclusivamente come un obbligo di legge da rispettare – afferma Stefano Gronchi, presidente del Gronchi Safety Group -. Oggi dobbiamo cambiare prospettiva. Investire nella formazione significa investire nelle persone, nella qualità del lavoro e nella competitività e nella produttività delle imprese. Un lavoratore più preparato – aggiunge Gronchi – è un lavoratore più sicuro, ma anche più consapevole, più competente e capace di contribuire all'innovazione dell'azienda. Con questa iniziativa e la nascita dei “Gronchi SafetyLab” vogliamo creare un momento di confronto concreto tra istituzioni, imprese ed esperti per diffondere una cultura della sicurezza che diventi un autentico valore strategico e non soltanto un adempimento normativo».

L'iniziativa rappresenta anche un'importante occasione di dialogo tra mondo produttivo, istituzioni e operatori del settore, con l'obiettivo di favorire una lettura condivisa delle novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni e delle ricadute operative per le imprese.

L'evento è aperto alle aziende del territorio, ai clienti del Gruppo Gronchi e di Neos Safety, ai professionisti della salute e sicurezza sul lavoro e agli operatori interessati ad approfondire i nuovi modelli di formazione come leva di sviluppo organizzativo.

Per ogni informazione e iscrizioni scrivere a formazione@neos-srl.com

Informazioni essenziali

· Evento: Gronchi SafetyLab 2026

· Titolo: Oltre l'obbligo normativo: la formazione tra rischi e opportunità. Le sfide del nuovo Accordo Stato-Regioni

· Data: Venerdì 2 ottobre

· Luogo: Hotel Guinigi – Lucca

· Partecipazione: ingresso libero con riconoscimento dei crediti formativi per RSPP e ASPP secondo la normativa vigente.