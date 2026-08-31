Sorpreso a rubare in casa dalla proprietaria, arrestato a Scandicci

Scoperto durante un furto dalla proprietaria di casa, un uomo è stato colto sul fatto dai carabinieri e arrestato dopo essersi introdotto in un appartamento a Scandicci. È successo nella sera del 27 agosto quando i militari del Comando Compagnia sono intervenuti d'urgenza a seguito della richiesta di soccorso di una residente. Secondo quanto ricostruito l'uomo era riuscito a entrare nell'abitazione dopo essersi appropriato delle chiavi di casa, trovate a bordo dell'auto del figlio della proprietaria di casa, che si trovava parcheggiata nelle vicinanze. Riuscendo a risalire all'indirizzo della famiglia ed entrato nell'appartamento, il soggetto avrebbe preso un trolley riponendo all'interno oggetti di valore asportati.

La proprietaria, che però si trovava in casa, lo ha scoperto e iniziando a urlare e chiedere aiuto è riuscita a scacciare l'intruso. Una volta corso in strada, l'uomo avrebbe abbandonato la refurtiva tentando di darsi alla fuga, ma è stato tempestivamente bloccato da alcuni passanti a cui si sono uniti due militari fuori servizio, rispettivamente un carabiniere e un finanziere, che hanno trattenuto il soggetto fino all'arrivo della pattuglia. I carabinieri hanno recuperato il trolley contenente la refurtiva, nei pressi del punto in cui l'uomo era stato fermato.

Quest'ultimo, un cittadino di 35 anni residente a Firenze, è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Scandicci. Convalidato l'arresto con rito direttissimo, nei confronti dell'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

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