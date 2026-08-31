Sorpreso a rubare in casa dalla proprietaria, arrestato a Scandicci

Dopo aver tentato la fuga è stato bloccato in strada da passanti e militari liberi dal servizio, fino all'intervento dei carabinieri
Scoperto durante un furto dalla proprietaria di casa, un uomo è stato colto sul fatto dai carabinieri e arrestato dopo essersi introdotto in un appartamento a Scandicci. È successo nella sera del 27 agosto quando i militari del Comando Compagnia sono intervenuti d'urgenza a seguito della richiesta di soccorso di una residente. Secondo quanto ricostruito l'uomo era riuscito a entrare nell'abitazione dopo essersi appropriato delle chiavi di casa, trovate a bordo dell'auto del figlio della proprietaria di casa, che si trovava parcheggiata nelle vicinanze. Riuscendo a risalire all'indirizzo della famiglia ed entrato nell'appartamento, il soggetto avrebbe preso un trolley riponendo all'interno oggetti di valore asportati.
La proprietaria, che però si trovava in casa, lo ha scoperto e iniziando a urlare e chiedere aiuto è riuscita a scacciare l'intruso. Una volta corso in strada, l'uomo avrebbe abbandonato la refurtiva tentando di darsi alla fuga, ma è stato tempestivamente bloccato da alcuni passanti a cui si sono uniti due militari fuori servizio, rispettivamente un carabiniere e un finanziere, che hanno trattenuto il soggetto fino all'arrivo della pattuglia. I carabinieri hanno recuperato il trolley contenente la refurtiva, nei pressi del punto in cui l'uomo era stato fermato.
Quest'ultimo, un cittadino di 35 anni residente a Firenze, è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Scandicci. Convalidato l'arresto con rito direttissimo, nei confronti dell'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Scandicci
<< Indietro