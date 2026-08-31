The Italian Sea Group: convocato tavolo di crisi per il 9 settembre

La riunione del tavolo di crisi per The Italian Sea Group (TISG) è stata convocata d’ufficio per le 15 di mercoledì 9 settembre a Firenze presso la Presidenza della Regione Toscana.

In merito alla richiesta proveniente dall’azienda, il consigliere del presidente per il lavoro e le crisi6 aziendali, Valerio Fabiani precisa che “mai dalla Regione Toscana è stata avanzata qualsivoglia ipotesi di tenere l’importante riunione del tavolo sulla crisi dell’azienda The Italian Sea Group spa in Umbria”.

Che prosegue: “se non si trattasse di una vicenda così importante in termini di posti di lavoro e di assoluta rilevanza per la filiera produttiva, l’invito, che ci appare surreale, proveniente dall’azienda, di tenere la riunione in territorio neutrale, potrebbe essere assecondato convocando la riunione in Svizzera. Siccome, però, è urgente e fondamentale svolgere un aggiornamento sulla vertenza, è importante fare l’incontro presto e qui da noi. La vicenda richiede il massimo della serietà da parte dell'azienda".

Il consigliere Fabiani precisa, inoltre, che la proposta della Regione di svolgere la riunione in oggetto nel territorio di Carrara voleva trasmettere un segnale di vicinanza alla comunità, ai lavoratori e alla stessa azienda. Si precisa, oltre a ciò, che le modalità, la sede e la data della riunione erano state preventivamente comunicate a tutti i partecipanti al tavolo e nessuno aveva sollevato obiezioni in merito.

Fonte: Regione Toscana