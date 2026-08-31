Truffa del finto carabiniere a Sovicille: arrestato un 44enne

Un 44enne originario di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza a Sovicille, nel Senese, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un anziano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe utilizzato la truffa del 'falso carabiniere' per entrare in possesso di denaro e oggetti preziosi. L'intervento è scattato nell'ambito dei servizi predisposti dall'Arma per contrastare i reati predatori ai danni delle persone più vulnerabili. I militari hanno intercettato il 44enne mentre usciva dall'abitazione di un ottantenne residente nel territorio comunale di Sovicille.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato nella disponibilità dell'uomo diversi monili e oggetti preziosi in oro, per un valore complessivo stimato in circa 3mila euro. Secondo gli accertamenti, si sarebbe trattato di beni appena sottratti all'anziano.

La refurtiva è stata recuperata e successivamente restituita al proprietario. Il 44enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato.