Turista scomparso in Mugello, ritrovato dopo 24 ore in buone condizioni

Cronaca Borgo San Lorenzo
Condividi su:
Leggi su mobile

È stato individuato quasi casualmente dai vigili del fuoco vicino alla postazione di comando delle ricerche. Era in buone condizioni

È stato ritrovato dopo circa 24 ore il turista tedesco di 26 anni scomparso mentre si trovava in vacanza con la famiglia nel Mugello. Il giovane è stato individuato nella serata di oggi, 30 agosto, nella zona di Mucciano, tra Ronta e Borgo San Lorenzo.

Il ritrovamento ha avuto una dinamica quasi casuale. Il 26enne è stato infatti notato proprio dai vigili del fuoco impegnati nelle ricerche, mentre si dirigevano verso la postazione di comando avanzato per dare il cambio ai colleghi. Il giovane si trovava nelle vicinanze della stessa postazione allestita per coordinare le operazioni.

Il giovane era scomparso dopo una passeggiata

Il 26enne si era allontanato sabato sera dall'agriturismo dove soggiornava con la famiglia. Secondo quanto ricostruito finora, aveva detto di voler fare una passeggiata nelle vicinanze, ma non era più rientrato. Il giovane aveva inoltre lasciato la struttura senza portare con sé il telefono cellulare, rendendo più difficili le operazioni per individuarlo.

Questa mattina, non vedendolo tornare, i familiari avevano presentato una denuncia di scomparsa ai Carabinieri, facendo scattare il piano di ricerca della Protezione civile.

Il giovane è stato affidato al personale del 118 per i controlli sanitari e, secondo le prime informazioni, appariva in buone condizioni. Ora le autorità stanno cercando di ricostruire dove abbia trascorso le ore della scomparsa e per quali motivi non abbia fatto ritorno all'agriturismo.

Notizie correlate

Borgo San Lorenzo
Cronaca
30 Agosto 2026

Turista tedesco di 26 anni scomparso in Mugello: ricerche a tappeto

icerche a tappeto nel Mugello per un turista tedesco di 26 anni, scomparso da ieri nella zona di Mucciano, nei pressi di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Il [...]

Firenze
Cronaca
22 Agosto 2026
Maltempo in Toscana

Maltempo nel Fiorentino, situazione verso la normalità

Sta progressivamente tornando alla normalità la situazione nell'area metropolitana fiorentina dopo l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il territorio, con forti temporali e vento. Nel pomeriggio di [...]

Borgo San Lorenzo
Cronaca
8 Agosto 2026

Ronta, bambino di 4 anni morso al volto da un cane

Paura a Ronta, frazione di Borgo San Lorenzo, dove giovedì sera un bambino di quattro anni è stato morso al volto da un cane mentre cercava di accarezzarlo. Il fatto, [...]



Tutte le notizie di Borgo San Lorenzo

<< Indietro

torna a inizio pagina