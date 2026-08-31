Turista scomparso in Mugello, ritrovato dopo 24 ore in buone condizioni

È stato ritrovato dopo circa 24 ore il turista tedesco di 26 anni scomparso mentre si trovava in vacanza con la famiglia nel Mugello. Il giovane è stato individuato nella serata di oggi, 30 agosto, nella zona di Mucciano, tra Ronta e Borgo San Lorenzo.

Il ritrovamento ha avuto una dinamica quasi casuale. Il 26enne è stato infatti notato proprio dai vigili del fuoco impegnati nelle ricerche, mentre si dirigevano verso la postazione di comando avanzato per dare il cambio ai colleghi. Il giovane si trovava nelle vicinanze della stessa postazione allestita per coordinare le operazioni.

Il giovane era scomparso dopo una passeggiata

Il 26enne si era allontanato sabato sera dall'agriturismo dove soggiornava con la famiglia. Secondo quanto ricostruito finora, aveva detto di voler fare una passeggiata nelle vicinanze, ma non era più rientrato. Il giovane aveva inoltre lasciato la struttura senza portare con sé il telefono cellulare, rendendo più difficili le operazioni per individuarlo.

Questa mattina, non vedendolo tornare, i familiari avevano presentato una denuncia di scomparsa ai Carabinieri, facendo scattare il piano di ricerca della Protezione civile.

Il giovane è stato affidato al personale del 118 per i controlli sanitari e, secondo le prime informazioni, appariva in buone condizioni. Ora le autorità stanno cercando di ricostruire dove abbia trascorso le ore della scomparsa e per quali motivi non abbia fatto ritorno all'agriturismo.

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