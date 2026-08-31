Un anno di ispettori ambientali a Fucecchio: intensificati i controlli contro l'abbandono di rifiuti

È trascorso poco più di un anno dall'avvio del servizio degli Ispettori Ambientali di Plures Alia nel Comune di Fucecchio, entrato in funzione nel giugno 2025. Dodici mesi di presenza costante sul territorio che oggi consentono di tracciare un primo bilancio: un'attività ormai consolidata, orientata non solo al contrasto degli abbandoni e dei conferimenti irregolari, ma soprattutto alla prevenzione e alla diffusione di una maggiore cultura del rispetto dell'ambiente.

Abbandono rifiuti Fucecchio

I dati al 30 giugno di quest’anno raccontano un impegno quotidiano: 546 controlli effettuati, 1.695 sacchi ispezionati, 24 sanzioni elevate e 2 relazioni trasmesse alla Polizia Locale per i casi che hanno richiesto ulteriori accertamenti. Gli ispettori sono attivi su quattro progetti: Fucecchio Pulita, con controlli e verifiche sul conferimento dei rifiuti e sulle raccolte differenziate, con particolare attenzione ai cestini getta-rifiuti, alle campane stradali e ai cassonetti riservati agli abiti usati; Pronto Intervento Ambientale a seguito di segnalazioni dell’amministrazione comunale, della Polizia Municipale e dei cittadini; Controlli in centro storico con vere e proprie azioni di pattugliamento e controllo di rifiuti nell’area più storica e centrale del Comune; controlli e verifiche sul conferimento dei rifiuti e sulle raccolte differenziate eseguite al mercato cittadino, per migliorare il decoro dell’area. L'ispezione dei sacchi conferiti in modo non corretto permette di individuare eventuali irregolarità, risalire ai responsabili e intervenire nei casi previsti dalla normativa, contribuendo al tempo stesso a migliorare la qualità della raccolta differenziata e il decoro urbano.

"A distanza di un anno dall'avvio del servizio possiamo affermare che la presenza degli Ispettori Ambientali è diventata un punto di riferimento per il territorio – commenta Simone Boschi, direttore area controllo e rendicontazione Plures Alia –. Il nostro obiettivo non è fare sanzioni, ma promuovere comportamenti corretti e responsabilizzare i cittadini. I controlli rappresentano uno strumento di prevenzione e di tutela dell'interesse collettivo, mentre le sanzioni restano un'azione necessaria solo nei casi di accertata violazione".

"Un grande grazie va a tutti i cittadini che ogni giorno differenziano i rifiuti in modo corretto: è grazie al vostro impegno se il nostro comune raggiunge percentuali così alte di raccolta differenziata, supportato da un servizio porta a porta che è stato progressivamente potenziato e perfezionato grazie al lavoro del gestore e degli ispettori ambientali - hanno commentato Emma Donnini, Sindaca di Fucecchio e Sabrina Mazzei, Assessora all’ambiente -. Purtroppo, permane una minoranza di comportamenti incivili che danneggiano il decoro del territorio, ed è per questo che stiamo rafforzando le azioni congiunte di prevenzione e controllo; in questo senso, invitiamo l'intera cittadinanza a continuare a segnalare le situazioni di degrado e gli abbandoni tramite i canali dedicati, poiché ogni segnalazione rappresenta uno strumento prezioso per intervenire con tempestività e tutelare, tutti insieme, il nostro patrimonio più importante: l’ambiente".

L'esperienza maturata in questi dodici mesi conferma come una presenza costante sul territorio può contribuire a ridurre i comportamenti scorretti, favorendo una maggiore attenzione alle regole del conferimento dei rifiuti e alla cura degli spazi pubblici. L'abbandono dei sacchetti di rifiuti urbani, infatti, è una pessima abitudine riscontrata in alcune zone della città, che viene affrontata anche con le attività di controllo degli Ispettori nelle diverse zone del Comune e un costante lavoro di informazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza. Plures Alia rinnova infine l'invito a tutti i cittadini a collaborare, conferendo correttamente i rifiuti e contribuendo, con piccoli gesti quotidiani, a rendere Fucecchio sempre più pulita, decorosa e sostenibile.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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