Lite per la viabilità finisce in aggressione a Viareggio: denunciato esperto di arti marziali

Un 40enne è stato aggredito nella serata di ieri in Darsena a Viareggio, al termine di una discussione legata alla viabilità. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato colpito da un esperto di arti marziali e da altre due persone. Dopo l'aggressione, il 40enne ha perso conoscenza per alcuni momenti ed è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per le cure del caso. L'uomo si trovava in auto insieme alla moglie.

I presunti responsabili dell’aggressione sono stati fermati da due agenti di polizia che, in quel momento, erano liberi dal servizio. Sul posto sono poi intervenuti anche gli equipaggi della polizia e dei carabinieri.

L'esperto di arti marziali è stato denunciato. La posizione degli altri due uomini, che si trovavano con lui al momento dei fatti, è invece ancora al vaglio degli investigatori, chiamati a chiarire il loro eventuale coinvolgimento nell’aggressione.