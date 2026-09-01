45 anni di musica e passione: buon compleanno Radio Lady!

Radio Lady, storica emittente empolese, compie oggi 45 anni e spegne ben quarantacinque candeline. Fondata da Alessandro Dimitrio il 1° settembre 1981, in via De Amicis e adesso in via Ponzano, ha scritto una fetta importante della storia di Empoli, entrando nel cuore e nelle abitudini di intere generazioni di ascoltatori.

Quattro decenni e mezzo fa Radio Lady faceva il suo ingresso nelle case degli empolesi, conquistando fin da subito la fiducia del pubblico e diventando una presenza quotidiana per migliaia di persone. Dopo un temporaneo trasferimento in via Giovanni da Empoli, l’emittente è tornata nella sua storica sede di via De Amicis, prima del trasferimento in via Ponzano, dove oggi trova spazio anche la 'sorella' Radio Seisei.

Radio Lady fa parte del gruppo editoriale XMediaGroup, che comprende anche il quotidiano online gonews.it, e in questi 45 anni ha raccontato attraverso la sua voce una parte significativa della vita del territorio.

Sono state centinaia le radiocronache dell'Empoli FC, tantissime le notizie raccontate attraverso il giornale orario e innumerevoli i collegamenti realizzati in ogni angolo della Toscana. Ma soprattutto, attraverso la musica, le voci e gli interventi di tutti gli speaker che si sono susseguiti negli anni, Radio Lady ha accompagnato generazioni di ascoltatori: a casa, in viaggio, in vacanza, al lavoro e in ogni momento della giornata.

45 anni di radio, di musica, di informazione e di compagnia. 45 anni vissuti insieme agli ascoltatori, con lo sguardo sempre rivolto al futuro, ma senza dimenticare le proprie radici.

Buon compleanno, Radio Lady!