L'80° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi ai nastri di partenza

Giunto all’80°edizione il Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, riservato alla categoria juniores e organizzato dal G.S. INPA, con il patrocinio del Comune, la storica gara ciclistica è in programma mercoledì 2 settembre con partenza ufficiosa alle ore 14,30 da Via Roma e arrivo tra le 17,30 e le 18,00 in Via Veneto (di fronte al Municipio).

Tra le novità di quest’anno spicca quella relativa al percorso (130 i Km), modificato rispetto al passato, prevedendo 9 passaggi (arrivo compreso), da Cerreto Guidi, mantenendo peraltro il classico finale con la salita di Cerreto dal versante di Lazzeretto.

Prevista, inoltre, una classifica per i traguardi volanti ed una per i GP della montagna.

Sono 100 gli iscritti con la presenza della nazionale colombiana e del veneto Jacopo Vendramin che ha conquistato ben due medaglie d’oro ai Mondiali juniores di ciclismo su pista di Heusden-Zolder, in Belgio, trionfando nell’ Eliminazione e nella Madison, in coppia con Nicola Padovan, oltre a vincere un argento nello Scratch. Prima della partenza il giovane campione del mondo sarà premiato.

Le premiazioni del vincitore della corsa (ultimo vincitore il costaricano Castro), avverranno invece sul palco subito dopo la conclusione del gran premio, alla presenza alla presenza della Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti, dell’Assessore allo sport Davide Toni e di Primo Palatresi, tra i fondatori della corsa. Da segnalare che al vincitore verrà consegnata una speciale maglia celebrativa per gli 80 anni della gara.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Cerreto Guidi

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