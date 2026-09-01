ARS Toscana, gli auguri degli Ordini TSRM e PSTRP a Giovanni Grasso

Il Coordinamento regionale degli Ordini TSRM e PSTRP della Toscana esprime le proprie congratulazioni al Dott. Giovanni Grasso per la prestigiosa nomina a Commissario straordinario dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro in vista dell’insediamento operativo del 1° settembre.

"La scelta di affidare per la prima volta la guida dell’ARS a un professionista sanitario proveniente dalla professione infermieristica rappresenta un passaggio significativo anche sotto il profilo culturale.

Come Ordini delle professioni sanitarie riteniamo infatti importante affermare un principio che dovrebbe ormai appartenere pienamente alla moderna organizzazione del Servizio sanitario: la capacità di assumere responsabilità organizzative, gestionali e istituzionali non può essere ricondotta all’appartenenza a una sola professione.

Il Servizio sanitario è oggi un sistema complesso e necessariamente multiprofessionale, nel quale medici, infermieri e professionisti sanitari delle aree tecnica, della riabilitazione, della prevenzione e sociosanitaria concorrono, con competenze e responsabilità differenti, alla tutela della salute dei cittadini.

Ogni nomina a un incarico pubblico di particolare rilevanza può e deve naturalmente essere oggetto di valutazione e confronto rispetto alle competenze richieste, agli obiettivi assegnati e ai risultati conseguiti. Ciò che riteniamo non possa trovare spazio è invece qualsiasi pregiudizio secondo il quale la provenienza da una professione sanitaria non medica costituisca, di per sé, un limite all’esercizio di responsabilità di governo, coordinamento o gestione.

La stessa natura dell’ARS richiede del resto la capacità di integrare competenze differenti. Epidemiologia, statistica, ricerca, valutazione dei servizi, organizzazione sanitaria, analisi dei bisogni e programmazione costituiscono ambiti che richiedono il contributo di professionalità diverse e altamente qualificate. Come lo stesso Giovanni Grasso ha opportunamente ricordato, il compito del Commissario sarà quello di governare e accompagnare la fase di riorganizzazione dell’Agenzia sul piano organizzativo, gestionale e amministrativo, valorizzando le specifiche competenze tecnico-scientifiche già presenti all’interno dell’ARS.

È proprio questa impostazione alla quale il Coordinamento regionale degli Ordini TSRM e PSTRP della Toscana guarda con interesse.

Auspichiamo pertanto di poter incontrare nelle prossime settimane il Commissario Grasso, per conoscere la linea programmatica che intenderà sviluppare e gli obiettivi che accompagneranno questa fase dell’Agenzia.

Gli Ordini TSRM e PSTRP della Toscana, attraverso le proprie professioni e le competenze presenti nei diversi ambiti del sistema sanitario regionale, sono disponibili fin da ora a offrire il proprio contributo e il necessario supporto istituzionale, mettendo a disposizione conoscenze, esperienze e capacità professionali maturate quotidianamente nei servizi sanitari e sociosanitari della nostra Regione.

La sanità del futuro non ha bisogno di nuovi confini tra professioni, ma della capacità di mettere insieme competenze diverse, riconoscerle e valorizzarle nell’interesse dei cittadini.

A Giovanni Grasso rivolgiamo dunque le nostre congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro".

Fonte: Coordinamento regionale Ordini TSRM e PSTRP della Toscana

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