Beat Festival, un altro annullamento: salta 'K-Pop is coming'

Dopo la serata con Tony Boy e quella successiva con Nerissima Serpe, Latrelle e G.Mineiro, salta un'altra serata per il Beat Festival. Lo spettacolo del 2 settembre 'K-Pop is coming' non potrà svolgersi a causa di sopraggiunti motivi tecnici e logistici.

Si legge in una nota del Beat che prosegue: "Ringraziamo il pubblico per la comprensione, stiamo lavorando attivamente con l'obiettivo di poter recuperare l'evento prossimamente. Le modalità e le tempistiche per ottenere il rimborso dei biglietti verranno comunicate a breve attraverso tutti i nostri canali ufficiali".​

Il Beat Festival non si ferma e per questo, nella serata del 2 settembre, il Main Stage ospiterà lo spettacolo interamente gratuito: K-Loud Remix.​

"Preparatevi a un set ad alta energia dove la selezione musicale di KST e i mix esplosivi di DJ-V incontrano le performance live delle crew K-pop italiane più appassionate, trasformando il palco in un’autentica esperienza K-Pop. Tra le hit più iconiche e i successi del momento, musica, coreografie e coinvolgimento del pubblico si fondono in uno show dinamico e travolgente, pensato per far cantare, ballare e vivere tutta l’energia della Korean Wave" scrive Beat in una nota.

Come sempre dalle 18 saranno in funzione le aree Beer, food e Market ad ingresso libero.. Per tutte le info é possibile consultare il sito beatfestival.net o le pagine social della manifestazione.

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