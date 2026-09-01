Bibbona al cinema: diventa il set di una troupe internazionale

Bibbona si prepara ad accogliere una troupe cinematografica internazionale e, per due giornate, il borgo e la campagna circostante si trasformeranno in un vero e proprio set cinematografico.

Nel corso del mese di settembre, infatti, Bibbona sarà protagonista delle riprese di una commedia per famiglie destinata al grande schermo, prodotta da una delle principali case di produzione tedesche e con un cast di attori di primo piano. Una parte della storia è ambientata in Toscana e la produzione ha scelto proprio Bibbona per raccontare, attraverso le immagini, alcuni dei suoi luoghi e dei suoi paesaggi più caratteristici.

“Essere scelti come set per una produzione cinematografica di questo livello è motivo di soddisfazione e rappresenta un'importante opportunità di promozione per il nostro territorio – sottolinea il sindaco Massimo Fedeli –. Bibbona può contare su un patrimonio fatto di paesaggio, storia, architettura e identità che può essere raccontato e valorizzato anche attraverso il cinema. La presenza di una produzione di questo livello ci permette di portare le immagini del nostro borgo e della nostra campagna sul grande schermo e, potenzialmente, di farle conoscere a un pubblico molto ampio. È una forma di promozione che si aggiunge alle tante attività che stiamo portando avanti per far conoscere Bibbona e le sue peculiarità. Naturalmente, per consentire lo svolgimento delle riprese saranno necessari alcuni provvedimenti temporanei sulla viabilità e sulla sosta: chiediamo quindi a residenti e visitatori un po' di pazienza e collaborazione, nella consapevolezza che si tratta di un'occasione importante per il territorio”.

Le riprese si svolgeranno in due giornate, con modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate.

Venerdì 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 13, la troupe sarà al lavoro nel borgo, in piazza della Vittoria. Per l'intera durata delle riprese sarà in vigore il divieto di sosta in via Vicinale della Steccaia e in via Salnitro, fino alla scalinata che conduce a Casa Fattori.

Mercoledì 30 settembre, dalle ore 7 alle ore 19, le lavorazioni proseguiranno in due diverse aree.

Dalle 7 alle 10 le riprese interesseranno la zona del Mulino del Cardellino, con conseguenti blocchi momentanei del traffico lungo la strada di Campo di Sasso.

A partire dalle 9 e fino alle 12, la troupe si sposterà invece nel borgo di Bibbona. In questa fascia oraria sarà istituito il divieto di sosta in via Vittorio Emanuele, via San Rocco e via della Steccaia, mentre il transito lungo le vie interessate sarà regolamentato, con possibili temporanee sospensioni della circolazione.

I provvedimenti sono necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività della troupe e saranno limitati alle fasce orarie direttamente interessate dalle lavorazioni.

L'Amministrazione comunale ringrazia residenti, attività e visitatori per la collaborazione e la comprensione degli inevitabili disagi che potranno verificarsi nelle giornate di ripresa.

Fonte: Comune di Bibbona - Ufficio stampa

Notizie correlate