Carrarese-Empoli, divieto di vendita dei biglietti per i tifosi della provincia di Firenze e non solo

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Prato per la partita valida per il campionato di serie B "Carrarese-Empoli", in programma sabato 5 settembre allo stadio "Quattro Olimpionici Azzurri" di Carrara. A stabilirlo è un provvedimento del 31 agosto, con il quale il prefetto di Massa Carrara Gaetano Cupello ha adottato la prescrizione del divieto di vendita di tagliandi per i residenti delle province citate. Come spiegato in una nota della Prefettura il provvedimento aderisce "a quanto richiesto dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, sentito il parere del Questore e su conforme avviso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica".

Tra gruppi delle tifoserie, prima della partita Empoli-Carrarese del 28 settembre 2025, fuori dallo stadio Castellani si verificarono momenti di tensione. In seguito all'episodio e alle indagini il questore della provincia di Firenze aveva disposto 20 Daspo nei confronti di tifosi della Carrarese. Anche per la partita del 23 gennaio scorso, sempre allo stadio di Carrara, fu adottato il provvedimento di divieto della vendita dei biglietti per i tifosi azzurri residenti in provincia di Firenze.

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