Ruba collanine a un passante, 14enne arrestato a Firenze

Un 14enne di origini straniere è stato arrestato a Firenze dalla polizia dopo una rapina in via Maso Finiguerra. Le volanti lo hanno trovato dopo il furto di una collanina, il ragazzo era stato bloccato da un agente di polizia libero dal servizio.

Secondo quanto ricostruito, la sera del 30 agosto la vittima 55enne mentre passeggiava in via Borgo Ognissanti insieme alla compagna, quando avrebbe incrociato un gruppo di circa cinque ragazzi proveniente dalla direzione opposta.

In quel momento, i giovani si sarebbero disposti in cerchio intorno all'uomo. Uno di loro avrebbe iniziato a strattonarlo, tirandolo con forza dalla maglietta, per poi strappargli dal collo due catenine d’oro e si sarebbe dato e precipitosa fuga.

L’uomo ha iniziato a seguire il giovane, cercando di urlare per attirare l’attenzione dei passanti, tra questi anche un poliziotto libero dal servizio. L’agente è intervenuto e, con l'aiuto di altri passanti, ha rintracciato e bloccato il soggetto in fuga.

Il 14enne è stato arrestato per rapina in concorso e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato associato presso IPM di Firenze.