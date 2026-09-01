Da San Miniato a Dublino e ritorno: esce 'Ricordi di cucina toscana' di Gian Luca Tapinassi

Cultura San Miniato
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Prima presentazione sabato 12 settembre a San Miniato, poi il tour in Italia e in Irlanda

A San Miniato (PI), sabato 12 settembre alle 18:00, nel Giardino presso APSP Del Campana Guazzesi, Gian Luca Tapinassi presenta 'Ricordi di cucina toscana' (Tuscan Kitchen Memories), il suo nuovo libro. Intervengono Renzo Ulivieri, Beppe Chelli, Delio Fiordispina, Marta Micheletti, Vittorio Gasparri ed Egidio Bertucci, con letture dell'attore Adriano Ceccarini.  Modera Silvia Tarquini. Ezio Cenni accompagnerà la serata con le sue canzoni. Al termine, firmacopie e assaggi: i crostini coi fegatini preparati da Luigina Tapinassi e il vino della casa.

"Ci sono voluti quasi sei anni per scrivere questo libro", racconta l'autore. "Vivo lontano dall'Italia da molto tempo, e mi arrivano di continuo richieste di consigli sulla cucina e sui ristoranti italiani. Mi sono chiesto quale fosse il modo migliore per far scoprire la nostra tradizione a chi non la conosce. Allora ho scelto di unire narrativa e cucina, e di costruire la storia di una famiglia che, attraverso i racconti di alcuni episodi del proprio passato, fa emergere la tradizione culinaria di San Miniato. In questo modo ho cercato di condividere quei ricordi, perché si rafforzino nelle mani di nuovi custodi".

Il libro racconta il ritorno dei membri di una famiglia sanminiatese nei luoghi e nello spirito che ne hanno segnato la storia, alla presenza di una generazione più giovane che quella storia non
l'ha vissuta. Riaffiorano le colline tra vigneti e tartufi, la macelleria del padre, la sapienza in cucina della madre, le botteghe del paese, i racconti di guerra di chi c'era, le leggende contadine tramandate di nonno in nipote, i mercati e i mestieri artigianali. Al centro di tutto, il cibo, filo conduttore della vita quotidiana, cercato in sapori, profumi e accostamenti precisi. La sezione delle ricette approfondisce questi sapori nei loro aspetti alimentari, storici, linguistici e familiari.

'Ricordi di cucina toscana' non è soltanto un ricettario e non è soltanto un memoir. È la fusione delle due cose, alla ricerca di una dimensione anche più ampia, capace di rimettere insieme ciò
che in passato era indissolubilmente unito: la Storia, il territorio, la sua natura e i suoi prodotti, il paese, le tradizioni, le diverse generazioni.

286 pagine interamente a colori, il volume esce in edizione italiana e inglese per i tipi di Writers' Garage Media, la casa editrice indipendente fondata dall'autore a Dublino. L'edizione inglese
porta San Miniato e il Valdarno di Sotto a un pubblico anglofono internazionale. Nella ricostruzione storica il libro si avvale di fotografie d'archivio concesse dal Comune di San Miniato, che ne ha autorizzato la riproduzione, accanto a immagini di famiglia e a un portfolio di tavole originali del pittore Mario Caponi.

L'ingresso è libero. La prenotazione è gradita: bit.ly/RDCT1

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Fonte: Ufficio stampa

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