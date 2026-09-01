Demolizione tribune dell'ex Turri, Bombaci (FdI): "Intervento atteso"

«Accogliamo positivamente l’avvio della demolizione delle vecchie tribune dell’ex Turri. Si tratta di un intervento atteso, che finalmente elimina una struttura ormai inutilizzata e fortemente degradata e consente di compiere un ulteriore passo verso la riqualificazione complessiva dell’area» - lo dichiara Kishore Bombaci, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Scandicci, commentando l’avvio dei lavori di demolizione delle tribune superstiti dell’ex campo sportivo Turri, intervento che, secondo quanto riportato dalla stampa, sarà effettuato in due fasi nell’ambito del percorso di trasformazione dell’area.

«È giusto tuttavia riconoscere – prosegue Bombaci – anche l’importante contributo che Fratelli d’Italia Scandicci aveva offerto, richiamando l’attenzione dell’Amministrazione, soprattutto sotto il profilo del degrado, della sicurezza e della necessità di evitare che strutture abbandonate e prive di una funzione diventassero terreno fertile per situazioni di illegalità».

«Nelle more della demolizione, infatti, abbiamo avuto modo di segnalare e attenzionare anche la presenza di occupazioni abusive da parte di soggetti sconosciuti all’interno delle strutture, una situazione che destava particolare preoccupazione non soltanto sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza, ma anche per le possibili conseguenze di carattere igienico-sanitario».

«Quindi bene che sia stato avviato il procedimento di demolizione che – conclude Bombaci – occorre sia rapido e a cui

Kishore Bombaci Consigliere Comunale Scandicci Gruppo FDI - Giorgia Meloni