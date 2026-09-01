Elba, turista colpita da un masso mentre fa il bagno: soccorsa con il Pegaso

Una turista francese di 60 anni è rimasta ferita mentre stava facendo il bagno nei pressi della Grotta, sotto la scogliera della Passeggiata Carmignani, a Porto Azzurro, sull'isola d’Elba. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. La donna, secondo quanto riferito dai soccorritori, sarebbe stata colpita alla schiena e alla coscia da un sasso caduto dalla scogliera, alta circa venti metri. Dopo essere stata colpita, la turista ha chiesto aiuto e alcuni bagnanti si sono precipitati in acqua, riuscendo a raggiungerla e a condurla fino alla riva.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Porto Azzurro. La donna, che presentava alcune escoriazioni e non riusciva a rialzarsi, è stata sottoposta alle prime cure e successivamente trasferita in elisoccorso Pegaso all'ospedale di Grosseto per ulteriori accertamenti. Presenti anche la Guardia Costiera e i Vigili Urbani.

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