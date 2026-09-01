Empoli, presentata la stagione di prosa 2026-27 tra classici e storie contemporanee

Si annuncia una stagione teatrale di grande spessore al Teatro Excelsior di Empoli. Il nuovo cartellone 2026-2027, frutto della consolidata sinergia tra il Comune di Empoli e la Fondazione Toscana Spettacolo, si presenta con una proposta artistica variegata e di alto profilo, curata nella direzione artistica dalla compagnia empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Il programma punta a dialogare con una platea eterogenea grazie a una proposta che spazia dalla grande tradizione comica napoletana alla drammaturgia contemporanea, fino al teatro civile e di impegno sociale, con nomi di primo piano della scena italiana, fra cui segnaliamo: Gianfelice Imparato, Anna Valle, Gianmarco Saurino, Elio Germano, Lodo Guenzi, Teho Teardo, Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Peppe Romano.

"Anche quest'anno la stagione teatrale non manca di stupirci - dichiara il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi -. Dopo un'estate ancora ricca con due ospiti del calibro di Ugo Dighero e Stefano Fresi al Torrione di Santa Brigida, parte un nuovo cartellone a cura di Fondazione Toscana Spettacolo e Giallo Mare Minimal Teatro. La sinergia con Renzo Boldrini, Vania Pucci e tutti coloro che lavorano per portare il teatro nella nostra città ogni anno è rafforzata. A ragion veduta, visto che la 'sete di cultura' nella nostra città è sempre viva. Sono contento di leggere anche quest'anno grandi nomi dello spettacolo e riferimenti anche alla nostra storia cittadina, come quella di Gino Strada nostro concittadino onorario. Non vediamo l'ora che si alzi il sipario".

Gli fa eco l’assessore alla cultura Matteo Bensi: "Una stagione di prosa, quella programmata dal Comune di Empoli, che porta il grande teatro italiano nella sala del Cinema Teatro Excelsior. È sempre una grande responsabilità scegliere gli spettacoli per un pubblico che di anno in anno rinnova la fiducia nella nostra proposta artistica con un numero di abbonamenti che sfiora le 500 unità. Questi sei appuntamenti non sono che un assaggio di una stagione invernale che, nelle molte sale della città, porterà spettacolo dal vivo per tutte le sensibilità".

"La stagione 2026/27 conferma il ruolo di primo piano di Empoli nel panorama culturale regionale. Sul palco del Teatro Excelsior si alterneranno alcuni tra i principali protagonisti della scena nazionale, dando vita a un percorso di scoperta in grado di emozionare e far riflettere gli spettatori. Un programma di appuntamenti in cui si incontrano la commedia e i grandi temi che segnano il nostro presente, firmato da autori del calibro di Dario Fo, Franca Rame, Ferzan Ozpetek, Ivan Cotroneo. Un lavoro importante, che anno dopo anno rafforza il rapporto di collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo, il Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro" afferma Cristina Scaletti, presidente della Fondazione Toscana Spettacolo.

Renzo Boldrini, direttore artistico di Giallo Mare Minimal Teatro presenta così la stagione: "Empoli dei Teatri è il cartellone che, utilizzando varie sale della città, offre alla comunità più di quaranta aperture di sipario oltre ad una serie di azioni laboratoriali e di promozione teatrale rivolte alle cittadine e ai cittadini di ogni età. In questo contesto spicca la stagione di prosa con i suoi sei titoli selezionati per dialogare con una platea variegata ed esigente come quella empolese. Infatti il cartellone spazia dalla grande commedia di tradizione al teatro d' impegno civile, celebrando il centenario della nascita del premio Nobel Dario Fo e la vita e l'opera di Gino Strada (cittadino onorario di Empoli dal 2001), per virare infine su testi di autori italiani contemporanei come Ferzan Ozpetek, Ivan Cotroneo e Francesco Silvestri. Una programmazione concertata con Fondazione Toscana Spettacolo che speriamo possa confermare la straordinaria partecipazione di pubblico che da molti anni registra stabilmente la stagione di Prosa del Comune di Empoli".

Il programma

"Medico dei pazzi"

Il debutto mercoledì 11 novembre con Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta con Gianfelice Imparato, noto volto teatrale, televisivo e cinematografico, e soprattutto oggi il maggior interprete della commedia napoletana sulle scene italiane. La regia e l’adattamento sono di Leo Muscato.

Si tratta di un capolavoro del teatro napoletano che esplora il confine tra normalità e follia attraverso le peripezie di Don Felice Sciosciammocca, vittima di un inganno del nipote Ciccillo. Una commedia di equivoci intramontabile che resta un pilastro della memoria collettiva.

"Scandalo" (foto Manuela Giusto)

Mercoledì 2 dicembre sarà la volta di Scandalo scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle e Gianmarco Saurino. Un’indagine sulla complessità dei rapporti umani e sul peso del pregiudizio. La storia di Laura, scrittrice che, dopo la scomparsa del marito, trova in Andrea una connessione audace, sfidando le convenzioni sociali in un gioco di specchi e differenze generazionali.

"Morte accidentale di un anarchico" (Foto Marco Pozzi)

Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame con Lodo Guenzi e la regia di Giorgio Gallione sarà in scena mercoledì 16 dicembre. A distanza di oltre cinquant’anni, il capolavoro di Dario Fo mantiene intatta la sua carica satirica e politica. Guenzi veste i panni del "Matto", moderno giullare che trascina il pubblico in una farsa tragica, basata su fatti reali e documenti storici, capace di far ridere e riflettere con la stessa intensità.

Un nuovo spettacolo di Ferzan Ozpetek mercoledì 13 gennaio aprirà il 2027. Ruoli secondari ha ancora il cast in via di definizione, ma certamente sarà un appuntamento con la poetica cinematografica e teatrale del regista turco, uno spettacolo che per la prima volta non sarà una riduzione dei suoi successi cinematografici ma una partitura originale scritta solo per il teatro.

Streghe da marciapiede di Francesco Silvestri è una black comedy corale che ruota attorno a un interrogatorio poliziesco. Un noir psicologico dove quattro donne, tra fragilità e manipolazione, si confrontano con il ricordo di un giovane misterioso, in un gioco di specchi tra verità e segreti. Protagoniste sono Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Peppe Romano tutte attrici e attori dell’amatissima soap Un Posto al sole. La regia è di Stefano Amatucci. Sarà all’Excelsior giovedì 25 febbraio.

Elio Germano, Teho Teardo

Finale di stagione giovedì 11 marzo con La Guerra com’è tratto dal libro Una persona alla volta di Gino Strada con due straordinari attori: Elio Germano, indiscutibilmente uno dei più bravi interpreti del teatro e del cinema italiano, e Teho Teardo compositore e musicista visionario, che accompagna Germano in scena con una vibrante partitura visiva e sonora. Uno spettacolo di grande emozionalità, dove Germano, con quella disinvoltura interpretativa che possiedono solo i grandi attori, non interpreta Gino Strada, ma usando le sue parole, lo diventa.

Orari e biglietti

Gli spettacoli si terranno al Teatro Excelsior di Empoli e avranno inizio alle 21.00

La campagna abbonamenti e la vendita dei singoli biglietti seguiranno il seguente calendario: da lunedì 14 settembre fino a martedì 22 settembre agli abbonati della passata stagione è offerta la possibilità di confermare il proprio posto in anticipo rispetto alla campagna per le nuove vendite, o di cambiarlo, con i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 26 a martedì 29 settembre con i seguenti orari: sabato dalle 9.30 alle 12.30, lunedì e martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili da sabato 3 a martedì 6 ottobre con i seguenti orari: sabato dalle 9.30 alle 12.30, lunedì e martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. I biglietti rimasti saranno disponibili dal 12 ottobre in orario di ufficio e nei giorni di spettacolo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

Prezzi invariati rispetto allo scorso anno: abbonamento intero € 110; ridotto € 96; biglietto intero € 23 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10, studenti e under 30 € 8.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di almeno 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; Soci Unicoop Firenze (solo per i biglietti); possessori Carta dello Spettatore FTS (solo per i biglietti).

Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10, informazioni e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

La vendita degli abbonamenti e dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571/757729–757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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