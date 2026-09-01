A Gambassi Terme arriva 'InCanto'

Sabato 5 settembre, alle ore 21.30, nella Piazza del Castello di Gambassi Terme, l'Associazione Culturale Musica Domani Luigi Tavolari APS presenta 'InCanto', una serata dedicata alla musica lirica e alla tradizione musicale italiana.

Il programma propone alcune delle più celebri arie delle opere liriche, affiancate da canzoni della tradizione italiana. Al pianoforte il maestro Petr Yanchuk. Protagonisti della serata saranno il soprano Alida Berti, ospite d'onore, il tenore Vladimir Reuton e il baritono Franco Rossi. A condurre l'appuntamento sarà il tenore Angelo Fiore. Interverrà inoltre il regista Gianpaolo Zennaro.

La serata, a ingresso gratuito, è patrocinata dall'Archivio Storico Tomassini, promossa con il patrocinio del Comune di Gambassi Terme e realizzata con il contributo della Cassa di Risparmio di Volterra.