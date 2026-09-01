Giovanni Incagli è il nuovo presidente dell'ASD Pecciolese calcio

È Giovanni Incagli il nuovo presidente dell’ASD Pecciolese Calcio. La nomina arriva al termine del percorso avviato nei mesi scorsi dalla società, con il supporto del Comune di Peccioli, attraverso un avviso pubblico al quale hanno risposto quasi 40 candidati, successivamente selezionati per una serie di colloqui.

La scelta è ricaduta su Incagli per il suo curriculum professionale e per la visione espressa nel corso della candidatura, ritenuta coerente con il progetto di rilancio della società e, in particolare, del settore giovanile.

"Con le dimissioni del precedente presidente Alberto Macelloni, che ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni, si è aperta una discussione tra la società e il Comune su come dare un nuovo assetto operativo alla Pecciolese – spiega il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni –. Abbiamo pensato di introdurre un elemento di novità e di rilancio, in particolare del settore giovanile, anche alla luce di quello che sta diventando il nostro polo di formazione scolastico e sportivo. L’avviso pubblico ha fatto attivare quasi 40 candidature, poi scremate attraverso circa 10 colloqui. Come spiegato ai candidati, la società avrebbe scelto la persona che rispondeva meglio al tipo di progetto pensato per Peccioli, la Pecciolese e anche la nostra comunità. La scelta di Giovanni Incagli si lega al suo curriculum ma anche al modo in cui rappresenta questi valori. Con lui parte una sfida, in uno spirito rinnovato tra Comune e ASD Pecciolese, per il rinnovamento della prima squadra e del settore giovanile, che nei prossimi tre anni dovrà portare a risultati importanti. Il Comune sarà a supporto, a debita distanza, ma garante di questa operazione. Auguri al presidente e buon lavoro a lui e al consiglio direttivo".

Commercialista dal 1990, Incagli porta con sé una significativa esperienza nella gestione di società sportive. Dal 2014 al 2025 è stato amministratore unico di Vivi lo Sport, società sportiva partecipata dal Comune di Borgo San Lorenzo, con oltre 2.500 tesserati e la gestione di un importante complesso sportivo. Durante gli undici anni alla guida della società ha seguito un percorso di risanamento e rilancio, portando il fatturato da 300 mila a 1,1 milioni di euro.

"Credo che una realtà sportiva come la Pecciolese debba mantenere un equilibrio fra i risultati sportivi e l’educazione dei giovani – ha detto Incagli nel corso della conferenza di presentazione alla stampa -. La cura dei ragazzi e delle ragazze mantenuti in un ambiente eticamente sano sono convinto porti anche a risultati sportivi eccellenti. Peccioli è un luogo speciale, spesso portato ad esempio sulla stampa nazionale e anche internazionale e io credo che anche lo sport abbia l'obbligo di essere speciale a Peccioli per essere all’altezza del contesto che ci ospita".

Nel suo percorso professionale Incagli ha, inoltre, maturato esperienza nella comunicazione sportiva, seguendo fin dalle prime fasi la gestione contabile e amministrativa di Cronache di Spogliatoio, media digitale italiano dedicato al calcio, oltre ad aver ricoperto incarichi di revisore negli enti locali, tra cui la presidenza del Collegio dei Revisori del Comune di Lucca.

Alla base del progetto del nuovo presidente c'è una precisa idea di società sportiva, che Incagli aveva già espresso nella sua candidatura: "La prima squadra di una società di calcio non professionistica deve essere strumentale al settore giovanile e alla scuola calcio e non viceversa".

"Diamo il benvenuto a Giovanni Incagli e siamo felici di questa scelta – hanno Edoardo Casati e Andrea Spaccamiglio, responsabili di prima squadra e settore giovanile della Pecciolese e che hanno parlato a nome dell’intero consiglio direttivo -. Con la prima squadra in prima categoria sappiamo che ci sarà molto da lavorare. E Incagli ci aiuterà a migliorare con la sua esperienza già in questo avvio di percorso. La struttura e gli impianti comunali ci aiutano, dall’altro lato, ad allenarsi sempre, in particolare con il settore giovanile, nelle migliori condizioni possibili. E questo lo dobbiamo grazie agli investimenti dell'amministrazione comunale. Per questa stagione abbiamo completato tutte le categorie possibili a livello giovanile e questa sarà, insieme a Incagli, la base ottimale per costruire un progetto ambizioso".

Un progetto, dunque, che mette al centro giovani e famiglie e considera la società sportiva un luogo di aggregazione, inclusione e incontro tra generazioni, ma anche una realtà che deve dotarsi di professionalità e puntare alla sostenibilità economica, sviluppando nuove opportunità anche attraverso il turismo sportivo.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio Stampa