Scuola, a Greve in Chianti riaprono i plessi rinnovati: 4 milioni di euro di investimenti

Dal 3 settembre e, in vista dell'apertura delle scuole, si raccolgono i frutti della più importante stagione di investimenti in termini di edilizia scolastica realizzata nel corso del mandato dalla giunta Sottani. A circa 4 milioni di euro ammonta la spesa complessiva, messa in campo grazie a fondi e risorse comunali, regionali e statali, che ha permesso il rinnovo e il consolidamento strutturale di tre plessi, l'infanzia e la primaria di Panzano e la primaria di Greve cui si aggiunge il trasferimento del nido comunale Il Riccio nell’immobile ristrutturato di via Rosa Libri.

“I bisogni dei più piccoli e delle più piccole sono al centro di ogni nostro investimento – dichiara il sindaco Paolo Sottani - la messa in sicurezza e il potenziamento dell’edilizia scolastica sono punti cardine del mio mandato, una priorità che ho perseguito insieme alla giunta precedente e che sta proseguendo con la squadra attuale. La creazione di spazi ex novo e la ristrutturazione dei plessi di Panzano e Greve sono opere strategiche che investono sul futuro della nostra comunità e preservano le scuole, in quanto presidi e luoghi di educazione fondamentali per il cammino di crescita culturale e sociale delle nuove generazioni”.

Vediamo quali sono nel dettaglio le opere concluse di cui, tra qualche settimana, suoneranno nuove e speciali campanelle. Sono volti al termine i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico che hanno interessato la scuola primaria “Domenico Giuliotti” di Greve in Chianti, lo storico edificio di viale Rosa Libri che porta il nome del famoso scrittore e saggista di origine chiantigiana, vissuto a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, di cui quest’anno ricorrono settanta anni dalla morte. L’investimento del valore complessivo di circa un milione e quattrocentomila euro ha permesso di rinnovare integralmente la struttura con un’opera articolata che è stata progettata ed eseguita in più step.

La scuola aprirà i battenti alla comunità in occasione del taglio del nastro, in programma l’8 settembre alle ore 18, alla presenza del sindaco Paolo Sottani, della giunta comunale e del responsabile dei Lavori pubblici Paolo Giglioli. L’inaugurazione si incastona nell’ambito di un evento culturale che, a partire dalle ore 15.30, vuole rendere omaggio alla figura di Domenico Giuliotti, prima con la deposizione di una corona presso la casa della famiglia Giuliotti a Greve in Chianti, poi alle ore 16 con un convegno negli spazi della biblioteca comunale dal titolo “Fra scrivere e strappare – Domenico Giuliotti e la sfida con le parole”.

Sicurezza, decoro e bellezza sono le caratteristiche di un altro immobile comunale, al centro di un intervento di restauro che ha totalmente riqualificato il complesso scolastico di Panzano in Chianti. L’intervento ha previsto un’opera di adeguamento statico e miglioramento sismico per una spesa complessiva pari a 2 milioni e mezzo di euro. La scuola si prepara ad accogliere i bambini e le bambine per l’avvio della nuova stagione scolastica in partenza tra pochi giorni. Anche la comunità è stata invitata a visitare in anteprima i nuovi locali sabato 12 settembre alle ore 10.30 con un momento festoso inaugurale alla presenza della giunta comunale.

Altre novità interessano i nidi comunali. Nello specifico “Il Riccio” che da via Giuseppe Di Vittorio ha trovato casa al piano terreno della rinnovata struttura della scuola primaria “Domenico Giuliotti”. L’obiettivo del trasferimento, frutto di un percorso di condivisione con il soggetto gestore, le educatrici e le famiglie, è stato quello di dedicare al nido spazi ampi e confortevoli, capaci di garantire una superficie più estesa, quasi raddoppiata rispetto a quella attuale, e una zona esterna dove gli iscritti potranno giocare e sviluppare autonomia e relazioni. Il nido comunale “Il Riccio”, con una capienza di una ventina di piccoli e piccole, apre nella nuova sede il 3 settembre.

Un intervento, di cui sono in fase di svolgimento i lavori, è la realizzazione ex novo del nido di Strada in Chianti che si estende su una superficie complessiva di 330 metri quadri e sarà dotato di tutti ambienti necessari a garantire il benessere e favorire il percorso di crescita dei più piccoli e delle più piccole. Gli spazi educativi che nasceranno nell’area, destinata a svilupparsi come un vero e proprio polo per l’infanzia, saranno in grado di accogliere al massimo 25 bambini nella fascia 0-3 anni. L’edificio rappresenta dei più importanti investimenti messi in campo dalla giunta Sottani nel settore dell’edilizia scolastica finanziato con un importo complessivo pari a 830mila euro, di cui 720mila euro con le misure ministeriali del PNRR e la parte restante sostenuta attraverso l’erogazione di risorse comunali. La progettazione e l’esecuzione dei lavori sono state affidate all’impresa Gev group, aggiudicataria della gara indetta da Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del ministero dell’Economia.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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