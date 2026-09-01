Due persone disperse, entrambe ritrovate dai Vigili del Fuoco di Massa-Carrara

I Vigili del Fuoco di Massa-Carrara sono stati impegnati nella giornata odierna in un doppio intervento di ricerca e soccorso di persone disperse, entrambi conclusi con il ritrovamento e il recupero dei soggetti coinvolti.

Il primo intervento si è svolto in tarda mattinata nel Comune di Pontremoli, dove, intorno alle ore 12.30, una donna ha perso l'orientamento durante un'escursione in una zona caratterizzata da fitta vegetazione. Le squadre di soccorso, intervenute tempestivamente, sono riuscite a individuare la donna e ad accompagnarla in sicurezza fuori dall'area impervia. La persona è stata ritrovata in buone condizioni di salute. L'intervento si è concluso intorno alle ore 14.30.

Il secondo intervento è scattato intorno alle ore 14.10, quando è stata segnalata la presenza di un adolescente disperso in un'area boschiva e impervia. Le squadre dei Vigili del Fuoco, in sinergia con il personale del SAST, si sono immediatamente attivate per le operazioni di ricerca, raggiungendo la zona interessata dopo aver percorso circa 40 minuti di strade sterrate e di difficile accesso. Il giovane è stato individuato e raggiunto dai soccorritori in buone condizioni di salute. Dopo essere stato accompagnato in sicurezza, è stato affidato ai genitori. Le operazioni si sono concluse positivamente intorno alle ore 16.00.