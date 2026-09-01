Torna Isolotto Kids: al via la terza edizione del festival diffuso di teatro e cultura dedicato alle nuove generazioni

Da giovedì 3 settembre a mercoledì 9 settembre al via Isolotto Kids, il festival diffuso di teatro e cultura dedicato alle nuove generazioni, ideato espressamente per il quartiere dell’Isolotto di Firenze e completamente gratuito. Organizzato dal Teatrino dei Fondi APS, centro di produzione di teatro per l’infanzia e la gioventù, il festival si sviluppa nel Quartiere 4, da piazza dei Tigli a piazza dell’Isolotto, all’area verde del Boschetto, fino al Gasometro, trasformando gli spazi del quartiere in luoghi di incontro, partecipazione e scoperta.

“Crediamo che investire nella cultura dedicata alle nuove generazioni significhi costruire una città più aperta, inclusiva e consapevole. Significa offrire ai più giovani esperienze di qualità, stimolare la curiosità, alimentare l'immaginazione e rafforzare il legame con i luoghi che abitano. Allo stesso tempo significa valorizzare i quartieri, rendendoli protagonisti di una proposta culturale diffusa, accessibile e gratuita”. Giovanni Bettarini, assessore alla cultura del Comune di Firenze.

“Isolotto Kids è molto più di una rassegna teatrale: è un progetto che parla di comunità, partecipazione e crescita culturale. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare nel Quartiere 4 una manifestazione che, anno dopo anno, riesce a coinvolgere bambine e bambini, ragazze e ragazzi e famiglie trasformando piazze, giardini e spazi pubblici in luoghi di incontro, scoperta e condivisione”: dichiara il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

Afferma il direttore artistico Enrico Falaschi: “Isolotto Kids, edizione dopo edizione, si sta imponendo come una delle più significative novità culturali nel panorama fiorentino e come un momento sempre più atteso da bambini e famiglie che dimostrano di apprezzare moltissimo questi spazi culturali dedicati alle nuove generazioni. Infatti, quest'anno il programma di spettacoli, laboratori e giochi interattivi coinvolgerà, oltre a Piazza dell'Isolotto, Piazza dei Tigli e il Boschetto di Villa Strozzi, anche il Parco del Gasometro, evidenziando così anche la funzione di rigenerazione culturale di cui il festival è portatore.”

Per una settimana, bambini, ragazzi e famiglie saranno protagonisti di un ricco programma di altissima qualità, composto da spettacoli teatrali, laboratori, incontri con autori e giochi in piazza. Una proposta culturale articolata e multidisciplinare, capace di mettere in dialogo differenti linguaggi artistici e di offrire alle nuove generazioni stimoli, occasioni di confronto e nuove esperienze.

Con un respiro nazionale e una particolare attenzione al territorio, Isolotto Kids si propone di avvicinare i più giovani al teatro e alla cultura, contribuendo alla formazione di spettatori attenti, curiosi e consapevoli.

Il festival attraversa diversi linguaggi, dal teatro al teatro di figura, alla clownerie, dal teatro musicale alla letteratura, dando vita a un vero e proprio contenitore intergenerazionale pensato per coinvolgere il pubblico delle famiglie, a partire da quelle del quartiere.

Un progetto che, attraverso l’arte valorizza al contempo gli spazi urbani e le aree verdi dell’Isolotto offrendoli alla comunità come luoghi di condivisione, creatività e partecipazione.

Isolotto Kids è un progetto realizzato nell’ambito di Estate Fiorentina 2026 del Comune di Firenze ed è sostenuto tra i festival di spettacolo dal Vivo dalla Regione Toscana.

Tra i protagonisti: gli autori Luca Cognolato e Luigi dal Cin, Alice Bossi, il Teatro della Tosse, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Collettivo Clown, il Teatrino dei Fondi, il Teatrino di Puck, Terzo Studio, Michele Cafaggio.

Apre gli appuntamenti, giovedì 6 settembre alle ore 18:00 in piazza dei Tigli, Isolotto Kids Party. Tra animazioni, giochi e attività teatrali, bambini e famiglie saranno accolti in un pomeriggio di creatività, preludio a una settimana ricca di spettacoli, laboratori, incontri e iniziative diffuse nel quartiere, con l’obiettivo di promuovere la cultura e il dialogo con le nuove generazioni.

Dal 3 settembre al 6 settembre, dalle ore 19 alle 23, la piazza dell’Isolotto sarà allestita con GIOCA LA PIAZZA produzione Terzo Studio. Trenta giochi di legno, ispirati alle antiche tradizioni popolari, coinvolgeranno tutte le generazioni.

Giovedì 3 settembre alle ore 21:00 nello spazio antistante il Sagrato della Chiesa di Piazza dell’Isolotto, Accademia Perduta/Romagna Teatro presenta Il vestito nuovo dell'imperatopo. Dal geniale racconto di Hans Christian Andersen, Danilo Conti prenderà le mosse per narrare la fiaba, con acume e ironia, attraverso un allestimento di teatro di figura che utilizza oggetti, pupazzi, immagini e ombre, in cui le figure animate saranno in rapporto simbiotico con l’attore, assumendo un particolare significato nell’interazione con il pubblico.

Venerdì 4 settembre in piazza dei Tigli, alle ore 17:30, il mio amico Cipì, ispirato al noto racconto di Mario Lodi, con Cecilia Bartoli e Federico Ghelarducci. Attraverso l’utilizzo di canzoni, teatro d’attore e teatro di figura, i personaggi coinvolgeranno i bambini e le bambine in un racconto interattivo sull’importanza delle esperienze, il valore del coraggio e la potenza salvifica dell’immaginazione. Seguirà un incontro laboratorio.

Alle ore 21:00, nello spazio antistante il Sagrato della Chiesa di Piazza dell’Isolotto, Pietro Fabbri, volto storico del Teatro della Tosse, con il costume del noto illustratore Emanuele Luzzati, andrà in scena con Pinocchio illustrato, uno spettacolo ispirato a uno dei libri più conosciuti e letti della letteratura per l'infanzia.

Sabato 5 settembre alle ore 17:30 Luca Cognolato, autore di libri per ragazzi che non ha mai smesso di cercare le storie, che poi sono diventati libri, tradotti e pubblicati in molte lingue, terrà un incontro-laboratorio dal titolo Arcipelago di Carta, per bambini dai 6 ai 10 anni. A partire dalla lettura a voce alta dell’albo “Il maestro di carta” Terre di Mezzo (2026), i partecipanti saranno invitati a riflettere e a dare le loro impressioni. Seguirà un'attività laboratoriale.

Alle ore 21:00, in piazza dell’Isolotto, Alice Bossi salirà sul palco con in La Bianca, la Blu e la Rossa. In scena tre scoppiettanti clownesse: La Bianca, trasformandosi e colorandosi, racconta la storia della Blu la cui vita regolarissima viene sconvolta dall’arrivo dell’incontenibile e giocosa Rossa.

Domenica 6 settembre, Luigi Dal Cin, scrittore di oltre 100 libri di narrativa per ragazzi, che ha ricevuto il Premio Andersen 2013 come autore del miglior libro 6/9 anni, alle ore 17:00 terrà l’incontro-spettacolo-laboratorio Fiorisce lo sguardo, in cui svelerà i suoi trucchi per l’invenzione narrativa, e, a seguire, creeranno una storia tutti insieme. Alle ore 18:30 seguirà l’incontro-spettacolo Ragazzi, Quante Storie! I Segreti dello Scrittore, alternando sorriso e commozione, racconterà l'importanza della lettura e della scrittura per lo sviluppo di un pensiero critico e condividere la forza vitale della narrazione.

Alle ore 21:00, lo spazio antistante il Sagrato della Chiesa di Piazza dell’Isolotto ospiterà Cani, Gatti e principesse, una favola divertente contro i pregiudizi e l’intolleranza, un'originale testo, scritto e diretto da Enrico Falaschi e interpretato da Serena Cercignano, Simone Martini e Alessio Martinoli, che si riallaccia alla nobile tradizione del racconto allegorico.

Dal 7 al 9 settembre, dalle ore 20:00 alle 23:00, piazza dell’Isolotto ospiterà Gioca la mente, un appassionante viaggio tra i rompicapo, paradossi geometrici e figurativi, meraviglie dei numeri e indovinelli.

Lunedì 7 settembre, alle ore 17:30, all’ex Gasometro di Firenze, il Teatrino di Puck presenterà La Mosca Parapiglia di e con Serena Cercignano: uno spettacolo-gioco di burattini e narrazione ispirato ai racconti a bivio, che invita a riflettere sulle scelte e sulle opportunità che possiamo cogliere anche nei momenti più complicati. Seguirà un laboratorio per la costruzione di marionette a dito.

Alle ore 21:00, Michele Cafaggi, artista circense e ideatore di spettacoli con le bolle presenta Fish&Bubbles. rovesci di pioggia e sovvertimenti di senso, uno spettacolo affascinante, rappresentato in tutto il mondo.

Martedì 8 settembre ore 17:30, piazza dei Tigli, sarà scenario del laboratorio teatrale per bambini dai 5 anni in su, Giochiamo con la fantasia, a cura di Claudio Benvenuti, un’occasione per assaporare, in modo ludico, il teatro e per avvicinarsi a un mondo fantastico in cui è possibile fare un’esperienza di ascolto di sé e degli altri, di scoperta e di meraviglia.

Alle ore alle ore 17:30, all’ex Gasometro di Firenze, Cecilia Bartoli e Federico Ghelarducci, nei panni di due pirati, in Le Fiabe di Calvino, trasporteranno i più piccini lungo le fantastiche avventure ispirate alle fiabe di Italo Calvino, provenienti da diverse tradizioni regionali d’Italia. Tre fiabe saranno raccontate e cantate su di un tappeto variopinto, dove tutto può succedere... Seguirà un incontro laboratorio dopo lo spettacolo.

Alle ore 21:00, davanti alla chiesa in piazza dell’Isolotto, La Principessa e il Drago: una fiaba originale, dove l’amore e la nobiltà d’animo vanno oltre le differenze social; una storia che ci aiuta a riflettere sull’importanza di non fermarsi alle apparenze e di non aver paura del diverso.

Mercoledì 9 settembre sarà l’ultimo giorno del festival.

Alle ore 17:30, all’Area Verde Boschetto, Serena Cercignano, accompagnata dal bellissimo libro pop-up, narrerà per i più piccini I Colori dell’Arcobaleno, il viaggio esperienziale di Enza, attraverso una serie di incontri e di prove, grazie al bellissimo librone pop-up, alla conquista dei colori perduti dell’arcobaleno e dei valori simboleggiati da ciascun colore come il coraggio, la sincerità, la fiducia, la speranza, la saggezza e l’altruismo.

A seguire un laboratorio per la costruzione dei burattini a dito.

Alle ore 21:00, chiude gli appuntamenti in piazza dell’Isolotto, davanti la chiesa, Clown Spaventati Panettieri,

un esilarante spettacolo di clownerie, giocoleria e circo contemporaneo ideato e interpretato dal duo Andrea Meroni e Francesco Zamboni del Collettivo Clown.

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO GRATUITO

I LABORATORI SONO A CAPIENZA LIMITATA, SU PRENOTAZIONE.

Info: 370 3687878 comunicazione@teatrinodeifondi.it ; www.isolottokids.it ; www.teatrinodeifondi.it

Fonte: Teatrino dei Fondi – Ufficio stampa e comunicazione

Notizie correlate