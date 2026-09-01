Latitante da anni, lo arrestano mentre guida a Pisa

Il 29 agosto i carabinieri di Pisa hanno arrestato in città un 28enne di origini straniere, latitante da tre anni. L'intervento ha avuto luogo in via Contessa Matilde, dove i militari hanno intimato l'alt a un'auto in transito, intestata a una società con sede legale a Brescia.

Nel corso degli accertamenti eseguiti tramite i terminali collegati alle banche dati delle forze dell'ordine, è emerso che il ventottenne al volante era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Grosseto.

Il provvedimento restrittivo era stato spiccato nell'ambito di un'articolata inchiesta incentrata su reati di spaccio in concorso e continuato di sostanze stupefacenti.