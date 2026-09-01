Palio del Cerro, tutto pronto per la 57esima edizione

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

La sfida dei giochi tra le quattro contrade in scena sabato 5 settembre

Rievocazione di una storia rinascimentale, il Palio del Cerro, con il patrocinio della Regione Toscana, è in programma sabato 5 settembre alle ore 22, preceduto dal corteo delle contrade e delle squadre, con la disputa dei giochi storici (tiro con la balestra, tiro con la fune, lancio degli anelli, corsa sui troppoli e corsa nella bigoncia).

Giunto alla 57°edizione, il Palio dipinto quest’anno da Luigi Viti, allievo di Gino Terreni andrà a una delle 4 contrade: Porta Fiorentina, Porta al Palagio, Porta Santa Maria al Pozzolo e Porta Caracosta. Quest’ultima, reduce da 8 vittorie consecutive, è la favorita naturale, ma le altre contrade sono ben preparate e decise a spezzare il dominio dei bianconeri di Caracosta.

Il Palio che si inserisce nel Settembre cerretese dedicato ai festeggiamenti per Santa Liberata, è organizzato, con la fondamentale partecipazione del Comune, dalla Pro Loco. In attesa del Palio, da segnalare mercoledì 2 settembre alle ore 21, la grande sfilata storica con esibizione di musici e bandiere, da Via del Mortaio a Piazza Vittorio Emanuele II.

Fra i giorni più attesi spicca quello di giovedì 3 settembre alle ore 21 con la benedizione e presentazione al pubblico dei Palii, che saranno assegnati il 5 settembre e il 12 settembre (Palio dei Ragazzi).

Venerdì 4 Settembre si svolgeranno inoltre le classiche Cene della vigilia delle 4 contrade con l’Investitura dei capitani e la Benedizione delle squadre.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
29 Agosto 2026

Cerrino d'Oro 2026 a Anna Bargi, che ha 'inventato' il Palio

Torna puntuale in occasione del Settembre cerretese, l’appuntamento con il “Cerrino d’Oro”, il riconoscimento attribuito a chi si sia particolarmente distinto per il suo impegno nel campo della cultura, del lavoro, [...]

Cerreto Guidi
Attualità
28 Agosto 2026

Il 3 settembre la II edizione degli 'Artigiani Coraggiosi' di Villa Petriolo

Il prossimo 3 settembre 2026 torna per il secondo anno consecutivo “Artigiani Coraggiosi di Villa Petriolo”, la rassegna organizzata dall’omonima tenuta tardo rinascimentale a Cerreto Guidi ( Fi), con l’obiettivo [...]

Cerreto Guidi
Attualità
27 Agosto 2026

Pianoforte, a Cerreto Guidi corsi col Maestro Alessio Cioni

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Pianoforte con il Maestro Alessio Cioni, che si svolgono a Cerreto Guidi e sono rivolti a studenti di diversi livelli, dai principianti a chi desidera approfondire [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

torna a inizio pagina