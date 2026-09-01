Palio del Cerro, tutto pronto per la 57esima edizione

Rievocazione di una storia rinascimentale, il Palio del Cerro, con il patrocinio della Regione Toscana, è in programma sabato 5 settembre alle ore 22, preceduto dal corteo delle contrade e delle squadre, con la disputa dei giochi storici (tiro con la balestra, tiro con la fune, lancio degli anelli, corsa sui troppoli e corsa nella bigoncia).

Giunto alla 57°edizione, il Palio dipinto quest’anno da Luigi Viti, allievo di Gino Terreni andrà a una delle 4 contrade: Porta Fiorentina, Porta al Palagio, Porta Santa Maria al Pozzolo e Porta Caracosta. Quest’ultima, reduce da 8 vittorie consecutive, è la favorita naturale, ma le altre contrade sono ben preparate e decise a spezzare il dominio dei bianconeri di Caracosta.

Il Palio che si inserisce nel Settembre cerretese dedicato ai festeggiamenti per Santa Liberata, è organizzato, con la fondamentale partecipazione del Comune, dalla Pro Loco. In attesa del Palio, da segnalare mercoledì 2 settembre alle ore 21, la grande sfilata storica con esibizione di musici e bandiere, da Via del Mortaio a Piazza Vittorio Emanuele II.

Fra i giorni più attesi spicca quello di giovedì 3 settembre alle ore 21 con la benedizione e presentazione al pubblico dei Palii, che saranno assegnati il 5 settembre e il 12 settembre (Palio dei Ragazzi).

Venerdì 4 Settembre si svolgeranno inoltre le classiche Cene della vigilia delle 4 contrade con l’Investitura dei capitani e la Benedizione delle squadre.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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