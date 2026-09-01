Il Piano Operativo Comunale di Montespertoli spiegato ai cittadini: nuovo ciclo di incontri

Dopo l'approvazione definitiva del Piano Operativo Comunale (POC), avvenuta lo scorso 28 maggio, l'Amministrazione comunale di Montespertoli avvia un nuovo ciclo di incontri pubblici dedicati a cittadini, proprietari immobiliari e professionisti del settore, per spiegare nel dettaglio cosa prevede il nuovo strumento urbanistico e come si traduce in possibilità concrete per ogni abitazione, zona per zona.

Gli incontri proseguono idealmente il percorso di partecipazione avviato con "Sarà Montespertoli Sarà”, che ha accompagnato l'elaborazione del Piano. Se quella fase era dedicata alla costruzione del Piano, questa nuova serie di appuntamenti ha un obiettivo diverso e più pratico: aiutare i cittadini a orientarsi tra le nuove regole, ora che sono definitivamente in vigore.

Il POC introduce, tra le altre cose, ampliamenti una tantum fino al 30% in Zona B1 e fino al 35% in Zona B2 e B3, oltre a nuove soglie minime di superficie per i frazionamenti — 40 mq nelle zone A e 60 mq nelle zone B, con parametri differenziati per il territorio rurale. Novità significative riguardano anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e le procedure di cambio d'uso.

"Questi incontri hanno l’obiettivo di presentare in modo semplice le previsioni del nuovo Piano Operativo Comunale e spiegare in modo semplice alla cittadinanza come cambiano le possibilità in merito a ristrutturazioni, ampliamenti e nuove costruzioni. Con questo piano ci siamo posti l’obiettivo di migliorare la qualità dell’abitare a Montespertoli e per farlo è necessario che chiunque possa conoscere le nuove regole." — dichiarano il Sindaco Alessio Mugnaini e il Vicesindaco Marco Pierini.

Il calendario degli incontri

Martedì 8 settembre — Anselmo, Circolo ARCI, ore 21:00

Martedì 15 settembre — Martignana, Circolo ARCI, ore 21:00

Martedì 22 settembre — San Quirico, Circolo ARCI, ore 21:00

Sabato 26 settembre — Capoluogo, Sala del Consiglio, ore 10:00

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza. Durante ogni appuntamento i tecnici comunali illustreranno le previsioni del Piano relative alla zona di riferimento e risponderanno alle domande dei presenti. Partecipare resta il modo più diretto per capire, senza intermediari, cosa cambia per la propria casa e come muoversi prima di avviare qualsiasi intervento edilizio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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