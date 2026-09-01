Pianoforte, il Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni apre le iscrizioni

La musica può cominciare a qualsiasi età. Può nascere dalla curiosità di un bambino, dal desiderio di un ragazzo di imparare davvero a suonare, oppure dal sogno di un adulto che per troppo tempo ha rimandato il momento di sedersi davanti a un pianoforte. È proprio da questa idea che prende forma la nuova proposta dei corsi di pianoforte a Cerreto Guidi promossi dal Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni.

Un percorso pensato per avvicinare alla musica persone diverse per età, esperienze e obiettivi, mettendo al centro non soltanto l'apprendimento tecnico dello strumento, ma anche il piacere di suonare, di ascoltare e di crescere attraverso la musica.

I corsi sono infatti rivolti a tutte le età, dai bambini agli adulti, e a tutti i livelli, dai primi passi fino alle esigenze di chi desidera perfezionarsi. Non esiste un'età giusta per iniziare e non è necessario avere già esperienza: ogni percorso viene costruito in relazione alle caratteristiche, alle capacità e agli obiettivi dell'allievo.

Studiare pianoforte significa imparare a conoscere uno strumento complesso e affascinante, ma significa anche sviluppare ascolto, concentrazione, sensibilità, coordinazione e capacità espressive.

Per questo i corsi di pianoforte a Cerreto Guidi del Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni intendono accompagnare ogni allievo attraverso un percorso graduale e personalizzato. Per chi parte da zero, l'obiettivo sarà scoprire il pianoforte e acquisire le prime competenze; per chi possiede già una preparazione, il lavoro potrà concentrarsi sul perfezionamento della tecnica, dell'interpretazione e della consapevolezza musicale.

Un'attenzione particolare viene riservata alla qualità della formazione, attraverso docenti qualificati e professionisti, con esperienza e competenza maturate nel campo dell'insegnamento e dell'attività musicale.

Il pianoforte diventa così non soltanto uno strumento da imparare, ma un mezzo per esprimere qualcosa di personale.

La proposta si inserisce nel più ampio Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni, realtà nata con l'obiettivo di promuovere la cultura musicale attraverso corsi, eventi e iniziative sul territorio.

La scelta del nome di Ferruccio Benvenuto Busoni, uno dei più importanti pianisti, compositori e pensatori musicali italiani tra Ottocento e Novecento, richiama una concezione della musica fondata sulla conoscenza, sulla ricerca e sulla libertà espressiva.

La direzione artistica è affidata al Maestro Alessio Cioni, pianista concertista e docente, impegnato da anni nell'attività didattica e nella diffusione della cultura pianistica.

L'idea è quella di costruire un ambiente nel quale lo studio possa procedere insieme alla passione, evitando che la tecnica diventi un esercizio fine a se stesso. Perché imparare a suonare significa anche imparare ad ascoltare e, soprattutto, trovare progressivamente una propria voce.

Per permettere a chi è interessato di conoscere il progetto e valutare il proprio percorso, è prevista una prima prova gratuita.

Un'opportunità pensata soprattutto per chi vorrebbe iniziare ma non sa da dove partire, per i genitori che desiderano avvicinare i propri figli allo studio del pianoforte e per gli adulti che conservano da tempo il desiderio di imparare.

Non servono necessariamente conoscenze musicali precedenti: sarà possibile confrontarsi con i docenti e comprendere quale percorso sia più adatto alle proprie esigenze.

I corsi si svolgono a Cerreto Guidi e sono aperti a bambini, ragazzi e adulti, principianti e musicisti già formati.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 333 2708867 oppure il 333 3764731, o scrivere all'indirizzo orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com.

Il progetto è inoltre consultabile sul sito alessiocioni.tilda.ws.

In un'epoca nella quale tutto sembra dover essere immediato, imparare a suonare il pianoforte insegna invece il valore della gradualità. Una nota dopo l'altra, una pagina dopo l'altra, un errore dopo l'altro. Il risultato non arriva per caso: nasce dal tempo dedicato, dalla costanza e dalla capacità di ascoltarsi.

Ed è forse questo il valore più autentico di un corso di musica: non soltanto imparare a suonare uno strumento, ma scoprire che dietro ogni risultato esiste un percorso.

A Cerreto Guidi, quel percorso può cominciare davanti a un pianoforte, con una prima prova gratuita e con la curiosità di chi decide finalmente di trasformare una passione in qualcosa di concreto.

Perché una musica che resta nel cuore non comincia quando si diventa bravi. Comincia quando si trova il coraggio di suonare la prima nota.

Fonte: Ufficio Stampa