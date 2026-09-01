Torna di nuovo attivo a Certaldo il Punto Digitale Facile 'Amico Digitale'

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Un supporto gratuito per accompagnare la cittadinanza nello svolgimento delle pratiche online della Pubblica Amministrazione

È nuovamente attivo presso la sede della Misericordia di Certaldo, in via D. Alighieri 2/4, il Punto Digitale FacileAmico Digitale”, uno spazio pensato per accompagnare cittadini e cittadine nell’utilizzo delle tecnologie e nell’accesso ai servizi digitali.

Il Punto rientra nella rete dei Punti Digitale Facile promossa in Toscana, nata con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali della popolazione e favorire un accesso più semplice, consapevole e inclusivo alle opportunità offerte dal digitale. Un servizio particolarmente importante per chi ha meno familiarità con gli strumenti tecnologici o incontra difficoltà nell’utilizzo dei servizi online.

Presso il Punto è possibile ricevere assistenza e orientamento personalizzato per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, ottenere e utilizzare l’identità digitale SPID, presentare pratiche online e acquisire maggiore autonomia nell’utilizzo di computer, smartphone e altri strumenti digitali. Sono inoltre previste attività di alfabetizzazione e iniziative informative, con particolare attenzione alle persone che si trovano in condizioni di maggiore fragilità.

Il servizio è attivo presso la sede della Misericordia con il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 17.00 e martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

Gli appuntamenti sono organizzati ogni 20 minuti, per garantire un supporto dedicato e personalizzato.

Fonte: Comune di Certaldo

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