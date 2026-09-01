Ripristinato il servizio di Pubbliche Affissioni del Comune di Santa Maria a Monte

Il servizio di pubblica affissione del Comune di Santa Maria a Monte è stato del tutto ripristinato a partire dal mese di Agosto 2026.

Il servizio era in precedenza gestito dal personale operaio del Comune di Santa Maria a Monte ed è stato sospeso nel 2025, dopo un’attenta valutazione effettuata dall’Amministrazione Comunale.

Come dichiarò il Sindaco Manuela Del Grande in tale occasione, la sospensione del servizio fu ritenuta inevitabile, dato il ridotto numero di personale operaio a disposizione dell’Ente e la

priorità che l’Amministrazione volle dare ai più urgenti lavori di manutenzione.

“Il ripristino di questo servizio è stato garantito dall’Amministrazione attraverso una convenzione stipulata qualche settimana fa con la Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte, che si è resa disponibile a prenderlo in carico”, spiega il Sindaco Manuela Del Grande.

“Come Amministrazione di questo Comune - prosegue il Sindaco -, esprimiamo grande soddisfazione per la ripresa delle affissioni. Per quanto possa apparire agli occhi di qualcuno come secondario o di poco conto, si tratta invece di un servizio fondamentale per diffondere quotidianamente tra la cittadinanza avvisi e notizie di carattere amministrativo e culturale. Ci teniamo inoltre a chiarire che questo servizio non può essere considerato in alcun modo una voce di entrata sensibile per il nostro bilancio, anzi si tratta di un’entrata di piccola entità economica, che copre le spese di svolgimento del servizio".

"A nome di tutta l’Amministrazione di questo Comune -, conclude il Sindaco -, ringraziamo sentitamente la Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte per la collaborazione che, nel corso

degli anni e anche in questa occasione, ha mostrato".

Tutte le persone e gli Enti interessati al servizio potranno rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Santa Maria a Monte per ricevere indicazioni, rispetto alle modalità e alle tariffe previste.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa