Rotary Empoli, libri per studenti meritevoli con famiglie in difficoltà economica

Il Rotary Empoli promuove il progetto per l'acquisto di libri di testo a studenti meritevoli con famiglie in difficoltà economica. Il progetto nasce ufficialmente nel 2026 da un Protocollo d'intesa tra il Distretto Rotary 2071 della Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, firmato il 10 febbraio 2026. L'obiettivo è aiutare studenti meritevoli che, per le condizioni economiche della famiglia, rischiano di non poter disporre dei libri di testo necessari. L'idea è molto concreta: il Rotary non dà denaro alle famiglie, ma acquista direttamente i libri di testo richiesti dalla scuola e li consegna al dirigente scolastico, che provvede poi a distribuirli alle famiglie individuate. Il regolamento prevede che il progetto possa riguardare le scuole secondarie di primo e/o secondo grado. La scelta degli studenti non viene fatta dal Rotary, ma dalla scuola, proprio per garantire riservatezza e conoscenza diretta delle situazioni familiari.

Il Rotary Club Empoli, che ha una lunga tradizione di iniziative rivolte alla comunità e, in particolare, alle nuove generazioni, ha aderito con entusiasmo alla proposta del Distretto, stipulata sotto la presidenza 2025/26 di Giovanni Calugi e realizzata dall’attuale presidente Luca Prosperi all’inizio del suo mandato. Il R.C. Empoli ha elaborato il progetto rivolgendolo alle prime classi della scuola secondaria di primo grado con la convinzione che proprio quello è il momento in cui gli alunni si trovano ad affrontare un nuovo ciclo di scuola con una dotazione libraria notevolmente più consistente. Garantire fin dall’inizio la disponibilità dei propri libri significa evitare che la difficoltà economica diventi una forma di svantaggio educativo. Nell’intenzione del Rotary questa iniziativa rappresenta un contributo per contrastare il triste fenomeno della dispersione scolastica. Le scuole, individuate nel territorio di competenza del club, sono i quattro Istituti Comprensivi di Cerreto Guidi, Empoli est, Empoli ovest e Vinci, i cui dirigenti scolastici con una rappresentanza di docenti hanno accolto con gratitudine la delegazione di rotariani che ha consegnato i libri di testo entro la fine di agosto e quindi in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico 2026/27.

Fonte: Ufficio Stampa