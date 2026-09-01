L'assessore segnala le pattuglie su Telegram, poi le scuse: la sindaca respinge le dimissioni

Ha ammesso l’errore, ha chiesto scusa e ha messo sul tavolo le proprie dimissioni. Ma la sindaca ha deciso di respingerle, confermandogli la fiducia e l’incarico. Si chiude, almeno per il momento, con la permanenza in giunta di Rodolfo Salemi il nuovo capitolo della vicenda legata ad “Anonymus Versilia”, la chat Telegram nella quale vengono segnalate le postazioni delle pattuglie e i controlli delle forze dell’ordine.

L’assessore viareggino con deleghe allo sport e al mare ha ammesso di aver scritto nei giorni scorsi nella chat, facendo riferimento alla posizione di tre pattuglie. Una vicenda che aveva immediatamente sollevato polemiche politiche, con le opposizioni che avevano chiesto chiarimenti e le dimissioni dell’esponente della giunta. Sul caso era intervenuto anche il deputato del Pd Marco Furfaro, annunciando l’intenzione di sollecitare un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Martedì 1 settembre la vicenda è arrivata a un passaggio decisivo. Salemi ha incontrato la sindaca Sara Grilli in municipio e, nel corso del confronto, ha ricostruito le circostanze che avevano portato alla pubblicazione del messaggio nella chat.

Secondo quanto riferito dal Comune, l’assessore ha riconosciuto "il grave errore e l’inadeguatezza di un comportamento che, proprio in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto, non doveva essere tenuto". Salemi ha quindi espresso le proprie scuse alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, alla giunta, alla sindaca e alla città "per l’imbarazzo provocato".

L’assessore ha però ribadito di non aver mai avuto l’intenzione di ostacolare l’attività delle forze dell’ordine. Al termine del confronto, Salemi ha consegnato alla sindaca le proprie dimissioni firmate, rimettendo a lei ogni decisione sulla prosecuzione del mandato. Grilli, dopo aver preso atto delle scuse, dell’assunzione di responsabilità e dei chiarimenti forniti, ha però scelto di confermare la fiducia all’assessore.

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