Battaglia di San Romano, le tre tavole di nuovo tutte assieme

I tre dipinti di Paolo Uccello di nuovo insieme, uno dopo l’altro. Sabato 5 settembre saranno inaugurati i pannelli che raffigurano la Battaglia di San Romano realizzati dell’associazione Pro Loco di Montopoli in Val d’Arno con la collaborazione del Comune di Montopoli e installati sul muro di via San Giovanni, all’ingresso del borgo.

Un modo per valorizzare la principale strada di accesso al centro storico rendendo omaggio a un dipinto che da secoli rende celebre San Romano nel mondo. La battaglia di San Romano è infatti il trittico di Paolo Uccello, un racconto per immagini che rappresenta tre episodi su altrettanti pannelli, oggi da circa due secoli e mezzo in tre musei: Niccolò da Tolentino alla testa dei fiorentini alla National Gallery di Londra, il Disarcionamento di Bernardino della Carda agli Uffizi di Firenze e l’intervento decisivo a fianco dei fiorentini di Michele Attendolo al Louvre di Parigi. Con l’autorizzazione dei tre musei da sabato 5 settembre sarà di nuovo possibile osservare i tre dipinti (o meglio le loro riproduzioni) insieme.

L’appuntamento con l’inaugurazione è sabato 5 settembre 2026 alle ore 10 in via san Giovanni a Montopoli. A seguire sarà presentato il palio 2026 nella chiesa del Conservatorio di Santa Marta, il programma della 52esima edizione di Montopoli Medioevo e inaugurata la mostra con i disegni dei bambini e delle bambine delle scuole “La tradizione con gli occhi dei bambini”.