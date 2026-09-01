Viareggio, aveva con sé oltre 60 grammi di droga e 575 euro: arrestato 26enne

Un uomo di 26 anni, originario del Marocco, è stato arrestato dalla Polizia per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: con sé aveva oltre 60 grammi tra cocaina e hashish e 575 euro in contanti. L'uomo si trovava nella zona della stazione ferroviaria di Viareggio quando una pattuglia della Polizia, impegnata in un servizio di perlustrazione dell'area, ha notato il 26enne in atteggiamenti sospetti e visibilmente nervoso. Un comportamento che ha spinto gli agenti a procedere con un controllo, durante il quale sono stati rinvenuti gli stupefacenti e il denaro.

La droga era nascosta in parte all'interno del portafoglio e in parte in una tasca ricavata nei pantaloni. Si trattava di 18 involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 12,3 grammi di cocaina e di un panetto di hashish del peso di 52,4 grammi. Sequestrati anche 575 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio e ritenuti dagli investigatori riconducibili all'attività di spaccio.

Alla luce degli elementi raccolti e dei precedenti specifici a carico del 26enne, gli agenti hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dell'arresto è stata informata la Procura della Repubblica di Lucca. Il pubblico ministero di turno ha disposto che l'uomo rimanesse nelle camere di sicurezza del Commissariato di Viareggio, in attesa dell'udienza di convalida.

Notizie correlate