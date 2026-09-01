Malvaldi, De Gregorio e molti altri a Vicopisano per 'Le parole contano'

Concita De Gregorio, Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, Maurizio Maggiani, Massimo Franco, Paolo Di Stefano, Ilaria Gaspari e Nello Cristianini sono alcune delle voci più note che, dal 21 al 27 settembre, arriveranno a Vicopisano per l’ottava edizione del Festival “Le Parole Contano”. In programma anche il concerto al buio di Teho Teardo, l’esibizione per voce e pianoforte di Sara Gioielli e gli incontri con Elena Testi e Giuseppe Pastore.

Tema e filo conduttore dell’edizione 2026 sarà “Il limite”: confine e protezione, ostacolo e possibilità, misura da rispettare e soglia da attraversare. Un concetto che sarà indagato da prospettive diverse attraverso letteratura, filosofia, memoria, storia, attualità, intelligenza artificiale, musica e sport. Il borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, con il Teatro di Via Verdi, la fortezza brunelleschiana, la Torre dell'Orologio e la Biblioteca Peppino Impastato, diventerà così un luogo diffuso di incontro, ascolto e confronto.

Il Festival si aprirà lunedì 21 settembre alle 18:00 al Teatro di Via Verdi con Paolo Di Stefano e “La catastròfa. Marcinelle, 8 agosto 1956” (Sellerio), dedicato alla tragedia mineraria nella quale morirono 262 persone, tra cui 136 italiani (uno di questi fu Enrico Del Guasta, padre di Umberto, noto ristoratore di San Giovanni alla Vena, che ricordiamo ogni anno l'8 agosto, giorno della tragedia, alle 8:10 del mattino).

Martedì 22 settembre alle 18:00, nella suggestiva cornice della Torre del Soccorso e dell'antica cinta muraria, Concita De Gregorio presenterà “La cura” (Einaudi, Stile Libero).

Venerdì 25 settembre sono previsti tre appuntamenti: alle 17:30, alla Biblioteca Peppino Impastato, Ilaria Gaspari sarà protagonista di “Un amore senza limiti. Una conversazione intorno ai libri”; alle 19:00, davanti alla vicina Torre dell’Orologio, Massimo Franco presenterà “Papi, dollari e guerre” (Solferino); alle 21:30, al Teatro di Via Verdi, Teho Teardo proporrà il suo “Concerto al buio”.

Sabato 26 settembre, alle 18:00 in Biblioteca, Elena Testi presenterà “Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana” (SEM). Alle 19:00, al Teatro di Via Verdi, sarà la volta di Maurizio Maggiani con “L’almanacco dei viventi” (Feltrinelli), mentre alle 21:30 Sara Gioielli chiuderà la giornata con un concerto in duo per voce e pianoforte.

Domenica 27 settembre il Teatro di Via Verdi ospiterà gli ultimi tre incontri: alle 16:30 Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone presenteranno “La scala di seta” (Sellerio); alle 18:00 Nello Cristianini parlerà di intelligenza artificiale attraverso il suo libro “Forma mentis. La corsa per decifrare i pensieri delle macchine” (Il Mulino); alle 19:00 Giuseppe Pastore concluderà il Festival con “Splendori e miserie del calcio in Italia”.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa