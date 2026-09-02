Il 4 ottobre torna la Caccia ai Tesori Arancioni a Certaldo

Cultura
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Sei tappe alla scoperta del borgo tra storia e tradizioni, con 100 città Bandiera Arancione coinvolte in tutta Italia

Domenica 4 ottobre 2026 torna la Caccia ai Tesori Arancioni, l’iniziativa organizzata dal Touring Club Italiano che coinvolge contemporaneamente 100 borghi italiani insigniti della Bandiera Arancione, tra cui Certaldo.

Una giornata dedicata alla scoperta delle bellezze, delle curiosità, delle tradizioni e dei sapori dei piccoli borghi italiani, attraverso un’esperienza pensata per coinvolgere cittadini e visitatori.

A Certaldo la Caccia ai Tesori Arancioni si svilupperà attraverso un percorso a sei tappe, che permetterà alle squadre partecipanti di conoscere più da vicino il territorio, la sua storia, le sue tradizioni e le peculiarità della comunità locale.

L’iniziativa è aperta a adulti e bambini e non è una competizione, ma un percorso di scoperta e partecipazione. Le squadre che completeranno le sei tappe riceveranno un dono rappresentativo del territorio, oltre all’esclusiva sacca-zaino e al passaporto da timbrare come ricordo dell’esperienza.

La partecipazione contribuisce inoltre a sostenere i progetti del Touring Club Italiano dedicati alla tutela e alla valorizzazione dei borghi italiani.

Le iscrizioni sono aperte. Per partecipare è possibile formare una propria squadra e iscriversi scegliendo Certaldo come borgo da esplorare.

Domenica 4 ottobre sarà quindi una giornata speciale per scoprire Certaldo attraverso un’esperienza originale, divertente e pensata per tutta la famiglia.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Certaldo

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