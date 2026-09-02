Il 4 settembre il gran finale della European Youth Orchestra Busoni

Empoli si prepara ad accogliere il concerto finale della European Youth Orchestra "Ferruccio Busoni", in programma venerdì 4 settembre alle 21 nella Collegiata di Sant’Andrea.

Dopo una settimana di studio e prove orchestrali, 50 giovani musicisti selezionati a livello internazionale saliranno sul palco per dare vita all'appuntamento conclusivo della terza edizione del progetto organizzato e promosso dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

La European Youth Orchestra "Ferruccio Busoni", in soli tre anni, si è affermata negli ultimi anni come una significativa esperienza di formazione orchestrale giovanile, capace di coniugare eccellenza musicale, dimensione internazionale e valorizzazione dell'eredità culturale di Ferruccio Busoni.

L'edizione 2026 ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo, riconoscimento che testimonia il valore culturale, educativo e simbolico di un progetto che promuove il dialogo tra giovani musicisti attraverso il linguaggio universale della musica.

Sotto la direzione del Maestro Sergio Alapont, l'orchestra presenterà un programma che attraversa alcune delle pagine più significative della tradizione musicale europea.

La serata si aprirà con l'Ouverture dal Messiah HWV 56 di Georg Friedrich Händel, per proseguire con il Kriegstanz dalla Suite n. 2 op. 34a di Ferruccio Busoni. Al centro del concerto il Concerto per violino e orchestra in mi minore op. 64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, interpretato dal violinista Giorgio Abbadessa, primo violino dell'orchestra fin dalla sua fondazione e quest'anno protagonista in veste di solista. A chiudere il programma sarà la celebre Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven, una delle opere più amate e coinvolgenti del repertorio sinfonico.

Il concerto rappresenta il momento culminante di un percorso artistico e umano che ha portato a Empoli giovani musicisti accomunati dalla passione per la musica e dalla volontà di condividere un'esperienza di crescita e collaborazione internazionale.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni”

Empoli, 29 agosto – 4 settembre 2026

Concerto finale

Collegiata di Sant'Andrea, Empoli

Ingresso libero

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria, 16 - EMPOLI

Tel. 0571/711122 - Mob. 373/7899915

www.centrobusoni.org

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli