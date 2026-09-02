Anna Bargi è la vincitrice del Cerrino d'Oro 2026

E’ sufficiente leggere l’albo d’oro per rendersi conto del valore del 'Cerrino d’Oro', il riconoscimento voluto dal compianto Sergio Brotini e assegnato a chi si sia distinto per il suo impegno nel campo della cultura, del lavoro, dell’imprenditoria, dello sport e della solidarietà, contribuendo a elevare il nome di Cerreto Guidi e a diffonderne l’immagine.

Nella lunga lista, aperta dai Presidenti di contrada nel 1969, si trovano, solo per citarne alcuni, il giornalista ed enigmista, Giovanni Micheli, fra l’altro primo vincitore del Rischiatutto di Mike Bongiorno, l’artista Remo Salvadori, lo scrittore e storico Adriano Prosperi, per non tacere del musicista Stefano Palatresi diventato famoso con il programma di Renzo Arbore “Quelli della notte”. E poi, più recentemente, Don Donato Agostinelli, Gessica Mancini e lo chef Stefano Pinciaroli. Quest’anno l’elenco si arricchisce con Anna Bargi.

Anna Bargi (unica donna), è stata protagonista della nascita del Palio, insieme a Brotini, Fiumi e Cinotti. Quel gruppo di giovani sul finire degli anni Sessanta entrò nella Pro Loco portando nuove idee e progetti. A Anna Bargi va poi riconosciuto un ruolo prezioso nella scoperta e riscoperta della storia di Cerreto Guidi e del suo territorio. Un lavoro incessante che ha portato a diverse pubblicazioni di grande valore per il recupero della storia locale. Tutto questo senza dimenticare come Anna Bargi si sia sempre resa disponibile per la buona riuscita delle iniziative di Cerreto, dedicando volentieri tempo per la comunità, senza aver paura di farsi carico di attività impegnative, di cui garantisce sempre con rigore la realizzazione.

Il “Cerrino d’Oro” è stato consegnato Martedì 1° settembre dal presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori e dal Sindaco Simona Rossetti nel corso di una serata emozionante, ricca di testimonianze e contributi sul lavoro svolto dalla premiata.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa