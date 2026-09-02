Atterraggio d'emergenza a Pisa per un piccolo aereo da turismo

Cronaca Pisa
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L'aeroporto di Pisa

Un piccolo aereo da turismo ha avuto un'avaria. È stato innescato il dispositivo di emergenza dell'aeroporto "Galilei" di Pisa dove il velivolo ha eseguito un atterraggio di emergenza.

Vigili del fuoco e ambulanze erano sulla pista in caso di necessità, ma le operazioni si sono concluse senza problemi.

L'allarme è scattato intorno all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 2 settembre, quando il pilota ha segnalato l'anomalia alla torre di controllo, avvisando che il carrello per l'atterraggio era rimasto bloccato.

Si è comunque deciso di procedere all'atterraggio pur se in condizioni di emergenza. Alle 13:40 l'aereo, un Cessna, è atterrato senza ulteriori difficoltà.

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