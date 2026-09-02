Cade in un fosso mentre cerca funghi, salvato anche grazie ai residenti del posto

Il Soccorso alpino e speleologico è stato attivato a Colegnago (Fivizzano) per soccorrere un uomo di 78 anni, caduto in un canale mentre era alla ricerca di funghi.

L'allarme è stato dato da alcune persone del paese tramite telefono fisso, poiché la vittima non aveva il cellulare. I residenti hanno accompagnato in zona la squadra del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. È stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso 3 che, vista la fitta vegetazione, ha verricellato in paese il personale sanitario e il tecnico di elisoccorso.

"L'uomo è stato individuato in breve tempo, valutato e stabilizzato sul posto. Il recupero è avvenuto con manovre di corda e recupero in contrappeso, che hanno permesso di riportare l'infortunato sul sentiero; da lì è stato trasportato a spalla fino al paese e caricato in ambulanza" scrivono dal Sast.

Il trasferimento è poi proseguito con l’elisoccorso regionale Pegaso 3, che attendeva in un campo poco distante. L'uomo, sempre rimasto cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Cisanello.