Castelfranco, il degrado si allarga: in via Parri l'erba supera le auto

"Non si tratta più di casi isolati o di semplici dimenticanze, ma di un'emergenza decoro diffusa che certifica la totale assenza di pianificazione nella gestione del verde pubblico da parte dell'Amministrazione a guida Fabio Mini. È assurdo trovarsi in queste condizioni a inizio settembre." I consiglieri comunali di opposizione Stefano Pertici e Federico Grossi tornano ad accendere i riflettori sullo stato di incuria del paese, raccogliendo l'ennesimo grido d'allarme dei cittadini.

"Subito dopo aver sollevato pubblicamente e formalmente nei giorni scorsi la situazione inaccettabile di via Piè di Monte – spiegano i consiglieri – siamo stati contattati da altri cittadini esasperati, che si sono rivolti a noi dopo essersi trovati davanti a sé un muro di silenzio da parte della dell’amministrazione L'ultima segnalazione è clamorosa e riguarda l'area verde di via Parri a Castelfranco."

"Le immagini parlano da sole e testimoniano un degrado che va avanti da mesi, da ben prima dell’estate. L'erba incolta è cresciuta a tal punto da superare in altezza i tetti delle auto in sosta, invadendo completamente il marciapiede stradale. Il passaggio per i pedoni è ormai interdetto e costringe le persone a camminare in mezzo alla strada, con evidenti rischi per l'incolumità pubblica. Anche in questo caso, come in via Piè di Monte, i residenti denunciano di aver inviato ripetute segnalazioni all’amministrazione comunale, senza ottenere alcuna risposta né il minimo intervento."

Pertici e Grossi puntano il dito contro la disorganizzazione della macchina comunale: "Siamo di fronte al collasso della manutenzione ordinaria. È politicamente grave e inconcepibile che, da inizio anno, non sia stato previsto né programmato un calendario di interventi adeguato per coprire il territorio. Ormai, l'assenza totale di programmazione costringe i cittadini a vivere tra rovi ed erbacce."

"Abbiamo depositato un'ulteriore istanza agli uffici competenti per chiedere il ripristino immediato del decoro e della sicurezza stradale in via Parri. Come gruppo consiliare continueremo a dare voce a tutti quei cittadini che questa Amministrazione ha deciso di ignorare, portando alla luce ogni criticità del nostro territorio", concludono i consiglieri.

Fonte: Ufficio stampa PD-PSI-AVS-Azione Castelfranco di Sotto

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