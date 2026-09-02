Certaldo aderisce a Corri la Vita con ingresso gratuito ai musei

Certaldo aderisce a Corri la Vita 2026, la manifestazione fiorentina che da 24 anni unisce sport, cultura e solidarietà a sostegno della prevenzione e della cura del tumore al seno.

L’adesione è stata approvata dalla Giunta comunale nell’ambito della partecipazione del Sistema Museale MuDEV, di cui Certaldo fa parte, con l’obiettivo di cogliere anche l’opportunità di promuovere e far conoscere il patrimonio culturale del territorio a un pubblico sempre più ampio.

In occasione dell’iniziativa, il Comune di Certaldo offrirà l’ingresso gratuito ai Musei Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio ai partecipanti a Corri la Vita.

La manifestazione, organizzata da Corri la Vita ETS, si svolgerà a Firenze domenica 27 settembre e rappresenta uno degli appuntamenti più partecipati e conosciuti del panorama nazionale. Nell’edizione 2025 sono stati oltre 40.000 i partecipanti che hanno preso parte all’iniziativa, attraversando le strade di Firenze per sostenere una causa che mette al centro la salute, la prevenzione e la solidarietà.

Corri la Vita sostiene progetti dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla psiconcologia, alla riabilitazione e al miglioramento della qualità della vita delle persone colpite da tumore al seno, attraverso un modello di partecipazione che coinvolge ogni anno migliaia di cittadini e visitatori.

L’iniziativa prevede quest’anno un percorso che partirà da viale Lincoln, alle Cascine, per arrivare in piazza della Signoria, trasformando ancora una volta Firenze in un grande spazio di partecipazione e solidarietà.

"Aderire a Corri la Vita significa sostenere un’iniziativa che unisce solidarietà, salute, sport e cultura – sottolinea l’Amministrazione comunale di Certaldo – ma anche cogliere un’importante occasione di promozione del nostro patrimonio culturale. Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio rappresentano due luoghi centrali della storia e dell’identità di Certaldo e siamo lieti di poterli rendere ancora più accessibili a chi arriverà sul territorio in occasione di questa manifestazione. La collaborazione all’interno del MuDEV ci permette inoltre di valorizzare il sistema museale nel suo complesso e di rafforzarne la visibilità anche su scala regionale".

L’adesione rappresenta quindi un’occasione per coniugare partecipazione e solidarietà con la scoperta del patrimonio culturale, invitando i partecipanti a Corri la Vita a proseguire la propria esperienza anche nei territori del MuDEV e a conoscere le realtà museali che ne fanno parte.

Per i partecipanti all’iniziativa, l’ingresso gratuito ai Musei Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio sarà valido nelle giornate di domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026, con accesso direttamente in biglietteria o previa prenotazione.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Certaldo

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