Controllore aggredito su un bus in centro a Arezzo

Un verificatore incaricato dei controlli sui biglietti è stato aggredito a bordo di un bus di Autolinee Toscane. È successo a Arezzo nella giornata di martedì 1 settembre, in via Monaco.

Un uomo, arrivato in bicicletta, avrebbe bloccato il mezzo della linea A+ poi sarebbe salito a bordo e avrebbe colpito il verificatore con un pugno e una testata al volto. Per il lavoratore la prognosi è di 20 giorni.

Secondo quanto riferito da Autolinee Toscane, l'episodio sarebbe nato dopo un controllo effettuato in via Crispi, durante il quale due minorenni sarebbero state trovate senza regolare titolo di viaggio. Una avrebbe chiamato l'uomo, che dunque avrebbe raggiunto il bus. Il controllore ha denunciato tutto ai carabinieri.

Le immagini delle telecamere di bordo sono state consegnate alle forze dell'ordine per consentire l'identificazione dell'aggressore, fuggito poi in bicicletta. Un video dell'episodio è anche circolato sui social.

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