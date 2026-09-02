Tornano i corsi gratuiti della rete REA.net alla Biblioteca civica a Vinci

Ritornano i corsi alla Biblioteca civica di Vinci, nell’ambito di "REAlizza il tuo futuro", il programma della rete REA.net rivolto a tutti e che promuove la conoscenza, la partecipazione attiva e lo sviluppo personale attraverso percorsi di formazione gratuiti. La Biblioteca civica di Vinci collabora al progetto in quanto componente del circuito delle biblioteche del sistema REA.net.

A settembre sono in partenza due corsi, ai quali è già possibile iscriversi.

Il primo riguarda "La prevenzione delle malattie tumorali", un corso gratuito per comprendere il legame tra invecchiamento e tumori e per conoscere i principali comportamenti utili alla prevenzione.

Per iscriversi a questo corso c’è tempo fino al 10 settembre; poi ci saranno quattro incontri, ogni giovedì dal 17 settembre in orario 17.30-19.30.

L'altro corso riguarda lo "Sviluppo di maggiori capacità di studio": aiuterà a migliorare la concentrazione, la memoria e il metodo di studio attraverso tecniche di rilassamento e memorizzazione. La scadenza per iscriversi a questo ciclo di incontri è per martedì 15 settembre, per poi frequentare le tre lezioni previste a partire dal 22 settembre dalle 17.30 alle 19.30.

Per informazioni sui corsi, che sono tutti gratuiti, si può chiamare l’ufficio corsi della segreteria REA.net allo 0571757948 o 0571757841, scrivere a segreteriareanet@comune.empoli.fi.it, o ancora chiamare la Biblioteca civica di Vinci allo 0571933263 oppure scrivere a biblioteca@comune.vinci.fi.it.

Per iscriversi basta recarsi in biblioteca e seguire le indicazioni del nostro personale, oppure in autonomia seguendo le indicazioni sulla pagina, mandando una mail a realizzailfuturo@comune.empoli.fi.it con il modulo scaricabile dal portale compilato e firmato e specificando nell'oggetto della mail ‘titolo del corso - Vinci’.

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - Attività PAD 2.f.10 Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne realizzati dalle Reti documentarie locali (biblioteche e archivi) per il triennio 2024-2026 (DD n. 1531 del 24.01.2025).

Fonte: Ufficio stampa Comune di Vinci

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